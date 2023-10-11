Клава Кока – о реальных отношениях с победителем шоу «Сердце Клавы», советах Розы Сябитовой и массовом хейте

Недавно зрители посмотрели последние серии реалити - шоу «Сердце Клавы» и смогли оценить выбор певицы. Клава Кока отдала предпочтение блогеру Александру Поверину.
На самом деле съемки проекта завершились несколько месяцев назад. И все это время Клава встречалась со своим избранником, но влюбленные вынуждены были прятаться от посторонних глаз, чтобы не быть рассекреченными раньше окончания реалити.
Подробнее о конспирации, отношении к хейту и советах Розы Сябитовой Клава Кока рассказала журналистам на праздновании дня рождения телеканала Муз-ТВ.
«Мы были максимально закрытыми, чтобы нас не спалили!»
- Клава, сложно ли было скрывать ваши отношения?
- Конечно, да, потому что нам нельзя было никуда ходить вместе. Хотя мы с Александром путешествовали, но даже в путешествиях нас иногда доставали.
В остальных же случаях мы либо сидели дома, либо ходили в темных очках, были максимально закрытыми, чтобы нас не спалили.
- А с другими участниками проекта общаетесь?
- Мы в хороших отношениях, но понятно, что это не супердружба. Было бы все-таки странно дружить в таком случае.
Клава Кока на праздновании дня рождения телеканала Муз-ТВ. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- Роза Сябитова советовала вам выбрать Сергея Беликова, уверяя, что с ним вы сможете построить долгосрочные крепкие отношения, а вот с Александром это будет, скорее, яркий, но короткий роман. Как вы относитесь к ее словам?
- То, что показывают нам по телевизору, - всего лишь один процент от происходящего на самом деле. То, что видела Роза, - это тоже лишь малая часть. Она же не знает, каково мне с этим человеком. Я предполагаю, что в сердечных делах все-таки стоит слушать свое сердце. И я его послушала.
Кстати, недавно мы вместе с Сашей виделись с Розой. И она сказала: «Пока не поженитесь, я вам не верю». Посмотрим, время покажет.
«Людям показалось, что это неправильный выбор»
- Многие пользователи Интернета были согласны с Розой…
- В программе зрители видят ведь не все моменты. А иногда специально все нарезают так, что человека можно показать с определенной стороны. У каждого из нас много граней. И раскрыть личность за короткий срок просто невозможно.
Людям показалось, что это неправильный выбор, но на самом деле выбор всегда за мной. И если он есть, значит, он правильный.
- Как вы справились с потом хейта в Интернете, обрушившегося на вашу пару?
- Было нелегко. Никак не ожидаешь столько хейта. Особенно я переживала за Александра, поскольку он впервые столкнулся с этим явлением в таком масштабе в Интернете, переживала за то, что ему плохо.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!
Клава Кока и Александр Поверин. Фото: соцсети
С одной стороны, этот хейт действительно не оправдан. С другой, я понимаю, что каждое шоу раскрывает персонажа так, как это задумано в сценарии. И понятно, что некоторые участники проекта выглядели неидеально. Но, как я уже сказала, это можно корректировать на монтаже и выставлять кого-то красавчиком, а кого-то – нет.
Однако я понимаю сценаристов. Им хотелось создать некую интригу, чтобы было непонятно, кого же я выберу в финале.
- Чем Александр вас все-таки зацепил? Что вам в нем нравится?
- Все. Я не знаю, какие у него есть плохие качества и что мне в нем не нравится.