Клава Кока — о реальных отношениях с победителем «Сердце Клавы», советах Розы Сябитовой и хейте

Недавно зрители посмотрели последние серии реалити — шоу «Сердце Клавы» и смогли оценить выбор певицы. Клава Кока отдала предпочтение блогеру Александру Поверину.

На самом деле съемки проекта завершились несколько месяцев назад. И все это время Клава встречалась со своим избранником, но влюбленные вынуждены были прятаться от посторонних глаз, чтобы не быть рассекреченными раньше окончания реалити.

Подробнее о конспирации, отношении к хейту и советах Розы Сябитовой Клава Кока рассказала журналистам на праздновании дня рождения телеканала Муз-ТВ.

«Мы были максимально закрытыми, чтобы нас не спалили!»

— Клава, сложно ли было скрывать ваши отношения?

— Конечно, да, потому что нам нельзя было никуда ходить вместе. Хотя мы с Александром путешествовали, но даже в путешествиях нас иногда доставали.

В остальных же случаях мы либо сидели дома, либо ходили в темных очках, были максимально закрытыми, чтобы нас не спалили.

— А с другими участниками проекта общаетесь?

— Мы в хороших отношениях, но понятно, что это не супердружба. Было бы все-таки странно дружить в таком случае.