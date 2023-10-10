Как в «Квартирнике у Маргулиса» принимали роды и сколько стоит участие в «Квартирном вопросе»: самые яркие проекты НТВ, которые нас удивили

Свое 30-летие отмечает НТВ – один из самых популярных каналов отечественного телевидения. Ведь 10 октября 1993 года вышли «Итоги» - первая программа, созданная этой телекомпанией. Девизом НТВ того времени была фраза «Новости – наша профессия!», которая не потеряла своей актуальности и сегодня.
Но за три десятка лет телеканал стал лидером не только информационного, но и развлекательного вещания. И как пошутил в своем недавнем интервью генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, если, раньше упоминая о канале, зрители говорили: «Скандалы, интриги, расследования», то теперь он чаще слышит: «Значит вы знаете, кто скрывается под маской?». Безусловно, речь идет об одном из самых популярных российских телепроектов - «Маска».
А какие еще программы на НТВ заставляют нашу аудиторию прильнуть к экранам? Подробнее об этом – в материале Teleprogramma.pro
«Квартирный вопрос»
Кто из нас не мечтал о ремонте от команды «Квартирного вопроса»? Признайтесь, представляли же, какую комнату бы отдали на преображение дизайнерам проекта и, наверняка, ставили себя на место тех людей, которые в сопровождении ведущей заходят в квартиру и восторгаются результатом.
Программе более 20 лет, но каждый раз с нетерпением ждешь, какой же в итоге получится переделка. Премьера «Квартирного вопроса» состоялась 2 мая 2001 года на НТВ, и с тех пор в эфир вышло более 820 выпусков.
Сейчас у программы трое ведущих, которые сменяют друг друга от выпуска к выпуску: Оксана Козырева, Илья Западенец и Виктория Панина.
По статистике, чаще всего переделывают кухни, на втором месте – гостиные и замыкают тройку лидеров спальни. Героем «Квартирного вопроса» может стать любой, оставив заявку на сайте проекта, но за 22 года в шоу участвовали и звезды, среди которых Алла Пугачева, Элина Быстрицкая, Ирина Роднина, Ольга Аросева, Ирина Муравьева и другие.
«Как только кто-то узнает, что я ведущая «Квартирного вопроса» и «Дачного ответа», то следующий вопрос моментально: «Как попасть?». Потом следует вопрос: «Сколько заплатить, чтобы попасть?». И сразу хочу сказать, что нам бесполезно давать взятки, потому что мы гаранты непредвзятости, честности.
- Единственный вариант попасть в нашу программу – оставить заявку на сайте Переделка.ТВ и посвятить 40 минут своего драгоценного времени, именно столько занимает заполнение анкеты. И ждать ответа. Участие в программе совершенно бесплатно», – рассказывает ведущая программы Виктория Панина.
Кадр из программы «Квартирный вопрос». Фото: телеканал НТВ
Раньше «Квартирный вопрос» делал ремонты только в пределах Москвы, но с 2021 года расширяет географию. Теперь в перечень входят квартиры в Ярославле, Ростове-на-Дону, Кирове, в этом телесезоне зрители увидят переделки в Перми и Санкт-Петербурге, а в конце 2023-го откроется приём заявок в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
Кстати, реакция хозяев квартиры снимается всегда с первого дубля, какая бы они ни была. А за 22 года существования программы на ремонты потратили более 3000 литров краски.
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«Дачный ответ»
12 октября 2023 года «Дачный ответ» отметит своё 15-летие. За это время НТВ показал более 600 выпусков, а мастера потратили более 5000 литров краски на переделки кухонь, мансард, веранд, беседок и спален.
Дизайнеры проекта создавали зоны для отдыха на крышах, дачный павильон, работающий на солнечных батарейках, а однажды им было поручено сделать круглый дом, окруженный космическим садом с теплицей в виде обзорного купола звездолета, а заброшенное военное убежище связи, которое хозяева получили вместе с купленным участком, преобразить в фешенебельную зону отдыха.
«В этом году «Дачный ответ» отмечает 15-летие. Праздновать будем креативно вместе с командой. Соберемся и устроим вечеринку в стиле «Твин Пикс». Такая идея пришла в голову нашему редактору, потому что Дэвид Линч славится своим вкусом к декорациям в кадре. Все будет красочно, загадочно и стильно», – делится планами ведущий программы Илья Западенец.
В новых выпусках этого телесезона зрителя увидят все тонкости создания ландшафтных проектов, ведь процесс озеленения и полного благоустройства участка растениями и необходимым освещением довольно сложный и требует много времени.
А еще команда «Дачного ответа» покажет полезные лайфхаки, которые каждый сможет с легкостью применить у себя на даче. С июля 2022 года программу ведут Илья Западенец и Виктория Панина.
Кадр из программы «Дачный ответ». Фото: телеканал НТВ
«Вспомнился интересный случай из прошлого сезона. Мы делали переделку в классическом деревенском домике, такие обычно изображают в качестве иллюстрации к сказкам. Начали вскрывать полы, стены и потолок в гостиной и обнаружили, что построен дом… из железнодорожных шпал.
На самом деле, раньше это было довольно распространённым явлением. Во время переоборудования железнодорожных путей, шпалы продавали как недорогой стройматериал, - рассказывает Илья Западенец.
- И никто тогда не задумывался о вреде для здоровья, а ведь шпалы пропитаны креозотом, который, в свою очередь, выделяет фенол. Мы крепко призадумались, что же делать, был даже вариант остановить переделку.
В итоге пригласили специалиста, который взял пробы воздуха, и выяснил, что концентрация фенола не превышает допустимую норму, дом пригоден для жизни, а также дал полезные рекомендации по содержанию помещения.
На всякий случай мы еще дополнительно обшили стены специальным материалом, изолировав шпалы. Так что советую всем людям, живущим в старых домах, обратить внимание, нет ли в помещении запаха метро. Это верный признак наличия креозота».
«Едим дома!»
Ещё одно шоу-долгожитель на НТВ в начале сентября отметило ровно 20 лет в эфире. Каждую неделю Юлия Высоцкая с энтузиазмом готовит на своей кухне простые, но вкусные блюда, делая акцент на сезонные и локальные продукты. Любопытная статистика: за два десятилетия зрители увидела более 815 программ, а Юлия Высоцкая приготовила более 2500 блюд.
Самым популярным блюдом за время выхода проекта в эфир стали салаты — их было сделано 292, также телеведущая сварила 90 супов, испекла 144 пирога и приготовила 158 кг мороженого и сорбета.
Сделать такое количество оригинальных блюд не самая простая задача, поэтому за время съемок программы Высоцкая прошла у себя на кухне более 4000 километров, а участники съемочной группы выпили около 8000 чашек кофе. Кстати, у программы четыре премии ТЭФИ.
Юлия Высоцкая в программе «Едим дома». Фото: телеканал НТВ
«Очень трудно осознать, что с первого выпуска программы прошло уже 20 лет. Ощущение, что все началось только вчера. Это самое настоящее путешествие, от которого я испытываю восторг. Мы обычно говорим, что французы или итальянцы знают удовольствие от жизни. А мне кажется, что я с программой «Едим дома!» на телеканале НТВ прошла путь удовольствия от вкуса, - поясняет Юлия Высоцкая.
- Он пока не закончился, и я надеюсь, что будет еще продолжаться. Кулинария — это искусство, для которого вдохновение может взяться откуда угодно. Например, дождь за окном; звонок от подруги, которой в этот момент весело или грустно; муж, возвращающийся с работы.
То, что ты ждешь любимого человека домой уже само по себе воплощение вдохновения на создание кулинарного шедевра, чтобы порадовать и показать свою любовь. Поэтому я вдохновляюсь жизнью.
Хочу пожелать зрителям нашей программы быть максимально открытыми новым идеям, не бояться отсутствия каких-то ингредиентов на своей кухне, не бояться незнакомых названий и комбинаций или технологических секретов, пробовать, исходя из того, что есть здесь и сейчас, экспериментировать и изменять любой рецепт. Я так и делаю, поэтому желаю вам того же».
«Ты супер!»
Это международный музыкальный проект для детей, оставшихся без попечения родителей. Их истории заставляют рыдать в три ручья, а необыкновенные голоса трогают за душу.
Первый сезон шоу увидел свет в 2017 году, а сейчас в эфире уже седьмой, который назвали суперсезоном. Дело в том, что на сцену выйдут 50 ребят – 20 новых участников и 30 юных артистов из прошлых сезонов. За шесть лет в «Ты супер!» и «Ты супер! Танцы» приняли участие более 460 ребят из 18 стран и всех регионов России.
Благодаря проекту 8 детей обрели семью и 16 получили квартиры, более 20 ребят поступили в музыкальные институты и колледжи, выпустили более 17 синглов. К примеру, этим летом Валерия Адлейба – победительница первого сезона – поступила в Московский государственный институт культуры на факультет музыкального искусства. Девушка учится на кафедре эстрадно-джазового искусства, возглавляемой Народной артисткой России, профессором, Ларисой Александровной Долиной.
В креслах членов жюри в разные годы побывала целая плеяда музыкантов и продюсеров. Дольше остальных конкурс судит Игорь Крутой – уже 6-й сезон подряд, чуть отстает от него Алексей Воробьев – он в кресле жюри 5-й год.
Юные участники на съемках программы «Ты супер!». Фото: телеканал НТВ
В этом году в суперсезоне к жюри присоединились Ани Лорак и Люся Чуботина, сменив на этом посту Диану Арбенину и Ирину Дубцову. А в отборочных турах Игоря Крутого заменял Александр Панайотов. Ведут шоу вот уже 7-й год подряд Вадим Такменев и Анастасия Пак.
«Я уже была наставником в других вокальных шоу, а также у меня есть большой опыт участия в музыкальных конкурсах, начиная с «Утренней звезды». Я прекрасно знаю, что такое стоять на сцене, будучи конкурсантом, и на что обращать внимание, когда ты находишься в ложе жюри, - объясняет Ани Лорак.
- И я смогу поделиться этим опытом. Конечно, детей оценивать непросто, ведь они уже победители только потому, что приложили немало усилий, чтобы попасть на эту сцену, а это значит, что они этого хотят и у них есть талант.
Сегодня, воспитывая свою 12-летнюю дочь, я понимаю, как важно, когда ребенок проявляет инициативу. Самая главная задача – оценивать не мгновение, а разглядеть потенциал, потому что «таланта и щепоточки достаточно, а вот упорства нужен целый океан».
Думаю, я буду делать скидку на возраст. Сама знаю, как бывает: на репетиции поёшь идеально, а выходя на сцену, испытываешь такое волнение, что забываешь все, что ты знал до этого. Прежде всего я буду доверять своей интуиции».
«Секрет на миллион»
Грандиозное провокационное шоу «Секрет на миллион», в котором всё тайное становится явным – настоящий хит телеканала НТВ. В необычном ток-шоу знаменитости могут сорвать солидный куш, расставаясь с самыми сокровенными тайнами и правильно отвечая на каверзные вопросы звездного агента-провокатора — Леры Кудрявцевой.
На площадке «Секрета на миллион» звездные герои встречают тех, кого они мечтали встретить спустя годы, и тех, о ком бы хотели забыть навсегда… И все это для того, чтобы рассказать всю правду о знаменитых гостях программы. В студии у Леры Кудрявцевой побывало уже более 290 звёзд, но лишь 14 из них осмелились дойти до конца и ответить на самый главный вопрос стоимостью миллион рублей.
За 7 лет существования программы свой секрет на миллион раскрыли Любовь Успенская, Филипп Киркоров, Александр Серов, Наталья Андрейченко, Татьяна Васильева, Сергей Лазарев, Анна Семенович, Надежда Бабкина, Марат Башаров, Елена Проклова, Наташа Королева, Анна Казючиц, Ирина Безрукова и Роман Костомаров.
Лера Кудрявцева в шоу «Секрет на миллион». Фото: телеканал НТВ
«Я всегда мечтала попасть на федеральный канал, и однажды мне позвонили с НТВ: «Хотим сделать крутейшую программу, такой на нашем телевидении еще не было. Как ты смотришь на то, чтобы поучаствовать в качестве ведущей?» И я… отказалась. Просто не готова была взвалить на себя дополнительную нагрузку. Но продюсеры оказались настойчивыми, - вспоминает Лера Кудрявцева.
- Потом я встретилась с Игорем Крутым в Сочи на фестивале «Новая волна» и сразу выпалила: «Вы мне очень нужны!» Он рассмеялся: «Если я буду у тебя первым гостем, то программа точно пойдет». Чудо, что он согласился. Он даже представления не имел о формате, о том, что ему придется отвечать на весьма неудобные вопросы.
За все время существования «Секрета на миллион» случалось всякое. Например, герой мог просто не приехать. А ведь съемочный день – это не только время, но и огромные деньги. Но уж если началась съемка, то мы доводим ее до конца, какой бы сложной или трагичной ни была история. Если нервы артиста не выдерживают, мы прерываемся и ждем, пока он успокоится, и продолжаем».
«Квартирник у Маргулиса»
Такой домашней и душевной атмосферы, пожалуй, нет ни в одном шоу на отечественном телевидении. В гости к Евгению Маргулису приходят музыканты самых разных направлений, чтобы поздним субботним вечером устроить праздник.
Кстати, в декорациях Квартирника присутствуют реальные личные вещи ведущего. Картина, на которой он изображен в образе Александра Пушкина, подарена другом, а музыкальные инструменты на стене – из коллекции Евгения Шулимовича. Раньше он собирал лягушек, но когда фигурки стали повторяться, переключился на музыкальные инструменты.
За все время существования программы в кадре побывало 76 разных самоваров, а выпито из них более 1225 литров виски. Чаще всего создателям в социальных сетях задают вопрос: «Как попасть на съемки?». Увы, это возможно только по личному приглашению Маргулиса или продюсеров проекта.
Кстати, «Квартирник у Маргулиса» запускает роды. Так что, если вдруг дата родов подошла, а ребенок не спешит появляться на свет, просто включите НТВ. У жены руководителя продюсерского цеха «Квартирника» малыш родился прямо во время съемок новогоднего выпуска, которые, к слову, длятся 72 часа без остановки.
Евгений Маргулис в студии программы «Квартирник у Маргулиса». Фото: телеканал НТВ
А ещё одна беременная гостья отправилась в роддом сразу после команды «Стоп, мотор». К тому моменту она уже выбрала имя для дочки, но, побывав на «Квартирнике» передумала и назвала её Алисой, впечатлившись песней «Ах, Алиса!».
«Каких-то 50 лет назад квартирники были единственным местом, где можно было показать, чем ты занимаешься в нерабочее время, так как, если у тебя не было музыкального образования, то ты считался самодеятельностью и, естественно, дорога на радио и телевидение была закрыта для тебя.
Тогда и появилась такая форма концертов для своих, все это записывалось и разлеталось сарафанным радио по просторам нашей необъятной страны! На такие концерты набивалось огромное количество людей, и, конечно, соседи постукивали во все возможные силовые органы, - рассказывает Евгений Маргулис.
И нередко квартирники заканчивались приводами в отделения милиции! Практически весь андеграунд 70-80-х вышел из квартирников Москвы и Ленинграда. Мне захотелось воспроизвести стиль квартирника на телевидении. Спасибо НТВ за возможность приглашать классных музыкантов и не только!
У нас нет формата, мы можем показать все, что нам нравится и заслуживает внимания, на расстоянии вытянутой руки! Мы смешиваем все стили, и получается отличный борщ! Весьма сложно было уговорить Михаила Михайловича Жванецкого, на это охмурение классика у меня ушло полтора года, но вкусный алкоголь и мое сладкое мурлыканье сделали свое дело – у нас есть отменный «Квартирник» с любимой музыкой Жванецкого, с его классными рассказами и с восхитительным танцем МихМиха в конце!»
«Жди меня»
Легендарная программа «Жди меня» уже много лет помогает искать пропавших людей. С помощью уникальной системы создателям удается найти даже тех, о местонахождении которых ничего не знали десятилетиями.
В разное время программу вели Мария Шукшина, Игорь Кваша, Михаил Ефремов и другие. Последние пять лет ведущими были Александр Лазарев и Татьяна Арнтгольц, которую буквально неделю назад сменила Алена Бабенко.
«Я очень люблю эту программу, это были прекрасные пять лет. Все, что происходит на «Жди меня», требует огромной эмпатии, вовлечения в непростые судьбы героев. Я устала морально и приняла непростое решение покинуть проект, - рассказывает Татьяна Арнтгольц.
Очень люблю нашу команду, скучаю и благодарю за эти все эти годы! Я переживала, что оставляю Сашу Лазарева, моего необыкновенного партнера. Я счастлива, что его новой соведущей стала именно Алена Бабенко. Уверена, с ней «Жди меня» приобретет еще больше душевного тепла и мудрости».
Ведущие программы «Жди меня» Алена Бабенко и Александр Лазарев. Фото: телеканал НТВ
«Мне давно нравится программа «Жди меня», но принять решение быть ведущей было непросто. Потому что мне сложно справиться с эмоциями, которые переполняют всякий раз, будь то сама история или человек, который ее рассказывает, и тем более невероятный момент встречи, когда ты становишься ее свидетелем, - поясняет Алена Бабенко.
- Но в своё время программу вели Игорь Владимирович Кваша, Михаил Ефремов – актеры моего театра «Современник», мои коллеги, с которыми я работала в спектаклях. И я подумала, что если они смогли, то и я справлюсь, тем более что мое сердце плачет, когда кто-то из друзей или близких мне людей расстается. И ликует, когда возвращаются друг к другу, несмотря ни на что!
Я помню времена, когда не было сотовой связи, и как, стоя на перроне у поезда, мы провожали друг друга, не могли наглядеться друг на друга, обнимались, плакали, бежали за поездом… потом писали письма и долго ждали ответ.
А когда встречались, то не могли оторваться друг от друга, и в этот момент мир вокруг исчезал для нас. То же самое я наблюдаю в студии «Жди меня». Люди в студии с трудом сдерживают эмоции, рассказывая свои болезненные истории, которые мучили их десятилетиями. У меня в этот момент только одно желание: обнять их, приласкать, дать выплеснуть свои чувства и поплакать вместе с ними».
«Шоу Аватар»
Премьера «Шоу Аватар» в прошлом году заставила поверить в безграничность возможностей цифровых технологий даже заядлых скептиков. Благодаря технологиям захвата движения (Motion Capture) и виртуальной реальности (Virtual Reality), на сцену выходят цифровые герои, от реальных участников им достаются голос, движения и эмоции, по которым жюри должны угадать, кто из звезд управляет цифровым аватаром.
Судейские кресла заняли Тимур Батрутдинов, которого зрители полюбили в образе Зайца из второго сезона «Маски» и члена жюри третьего сезона проекта, телеведущая и видеоблогер Ида Галич, певец, актер и телеведущий Сергей Лазарев и певец Марк Тишман, также участвовавший в «Маске» в образе Белого Орла, оперная певица, заслуженная артистка России и Татарстана Аида Гарифуллина.
В каждом выпуске проекта принимают участие девять аватаров: они разделены на три тройки. Члены жюри должны выбрать в каждой тройке только одного аватара – того, кого они хотят открыть в этой программе, а затем назвать имя артиста, который, по их мнению, управляет этим аватаром.
Если члены жюри угадали и правильно назвали имя артиста, аватар участника исчезает, и на сцене появляется реальный человек, который все это время скрывался под своим цифровым я.
Персонаж «Шоу Аватар» Человек-амфибия. Фото: телеканал НТВ
А если судьи ошиблись, аватар сохранит тайну своей личности и продолжит участие в шоу. То есть, в каждом выпуске проект могут покинуть сразу три участника, а в следующем выпуске их места займут новые звезды и новые аватары.
А еще может быть такое, что жюри никого не угадают в одном выпуске, и аватары в том же составе, без замен, продолжат участие в шоу. В первом сезоне «Шоу Аватар» принимали участие Анна Семенович, Света Светикова, Глюкоза, Ая из группы «Город 312», Хабиб, Станислав Ярушин, Брендон Стоун, Ярослав Сумишевский, Алексей Чумаков. Люся Чеботина, Доминик Джокер, Елена Воробей, Зара, Маша Распутина, Александр Шоуа и Гарик Харламов.
Они скрывались за аватарами Снежной Королевы, Мальвины, Алисы в Стране чудес, Дюймовочки, Буратино, Маугли, Чиполлино, Незнайки, Джинна, Лешего, Мэри Поппинс, Кощея, Русалочки, Красной Шапочки, Белоснежки, Человека-амфибии и Емели. Какие аватары выйдут на сцену в этом году, и кто займет кресла жюри, узнаем совсем скоро, ведь премьера состоится на НТВ уже в ноябре!
«Маска»
Любимое шоу миллионов телезрителей и главная загадка, которую пытаются разгадать все – от мала до велика – кто же скрывается под маской? Первый сезон шоу «Маска» стартовал 1 марта 2020 года на НТВ и сразу стал абсолютным хитом на российском телевидении.
Всего в эфир канала вышло четыре сезона. Победителем первого сезона стал певец Анатолий Цой (TSOY), скрывавшийся за маской Льва, а популярный певец Jony в образе Крокодила забрал заветный кубок во втором.
Победителем третьего стал оперный певец, двукратный обладатель премии «Грэмми», лауреат премии «Золотая маска», заслуженный артист России Ильдар Абдразаков, скрывавшийся за маской Дракона. А в четвертом сезоне победу разделили Дима Билан в образе Мамонтенка и Сергей Лазарев, скрывавшийся за маской Скорпиона.
Грандиозный финал сезона стал лучшим развлекательным шоу года, оставив позади другие популярные проекты, за ним следило 37,1% телезрителей.
Скорпион зажигает в финале четвертого сезона шоу «Маска». Фото: телеканал НТВ
«Суперстар!»
Шоу «Ты – суперстар!» с удовольствием смотрели еще в нулевых, но затем оно пропало из эфира. И вот три года назад – в 2020-м – пережило новое рождение. В ноябре на НТВ стартует уже четвертый сезон и буквально на днях канал объявил имена членов жюри проекта: ведущая программы «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» Лера Кудрявцева, известный музыкальный критик и ведущий ток-шоу «За гранью» на НТВ Сергей Соседов, популярный эстрадный певец Стас Пьеха, а также певица, заслуженная артистка Российской Федерации Наташа Королёва, сменившая на посту судьи шоу певицу Машу Распутину.
«Стать четвертым членом жюри шоу меня пригласил Вадим Такменев. Накануне своего юбилея я была гостьей другой его программы – «Центральное телевидение» – и он позвал меня присоединиться к команде «Суперстар!». Сначала я отказалась: «Вадим, мне так сложно кого-либо оценивать, а особенно своих коллег». Но он мне сказал: «У тебя хорошо получится, ты подумай», - призналась Наташа Королева.
- В общем, именно Вадим подписал меня на эту авантюру. У моих коллег по судейской ложе – Леры Кудрявцевой, Стаса Пьехи и Сергея Соседова – конечно, сплоченное трио, но они меня приняли очень гостеприимно, дали разные наставления. Лера сказала: «Ты принцесску не включай, будь жесткой».
А я им: «Ребята, вы тут бывалые, а я человек очень добрый и не могу высказываться строго, даже если что-то не понравилось». Я всегда стараюсь донести до людей информацию максимально нежно, с посылом, чтобы они услышали и в следующий раз исправили, сделали лучше. Я не могу ставить низкие оценки, мне от этого как-то не по себе становится.
Но когда отсняли первую программу, я поняла, что надо. Со стороны всегда виднее, и порой замечания делать стоит, чтобы артист, прислушавшись к ним, с каждым разом мог улучшать свои выступления».
Как и в предыдущих сезонах, каждый выпуск программы будет посвящен определенной теме: «Свой хит», «Посвящение ушедшим друзьям», «Любимые хиты» и другим. Начиная со второго выпуска, проект будет покидать один участник – тот, кто по итогам нескольких выпусков набрал наименьшее количество баллов.
Жюри шоу «Суперстар!». Фото: телеканал НТВ
Система оценок также останется прежней: огонь от жюри означает два балла, фейерверк – один, пшик – ноль. Члены жюри один раз за весь сезон смогут спасти одного участника, но только в том случае, если решение будет единогласным. Если мнения судей разойдутся, участник покидает проект.
В трех сезонах музыкального проекта «Суперстар!» приняли участие 28 звезд российской эстрады, пик популярности которых пришелся на 80-90-е и нулевые.
Победителями первого сезона стали родоначальник отечественного рэпа Богдан Титомир и исполнительница хита «Америка-разлучница» Ирина Шведова, во втором сезоне победу одержали легендарный Шура и экс-участник групп «Форум» и «Электроклуб» Виктор Салтыков, а в третьем сезоне на верхнюю ступень пьедестала почета поднялась певица Ольга Зарубина.
Имена звездных участников нового сезона канал пока держит в секрете, но «Телепрограмме» удалось узнать личность одного из них и даже задать ему несколько вопросов. Одним из 10 претендентов на звание суперстара в этом году стал Игорь Наджиев – певец, автор песен и композитор, исполнитель хита «Ну, целуй!».
Игорь Наджиев. Фото: телеканал НТВ
«Меня уже раньше приглашали принять участие в шоу «Суперстар!», но все как-то не складывалось. Слава Богу, теперь всё получилось, и я в этом прекрасном проекте. Следил за ним с первого сезона.
Я давно дружу и часто пересекаюсь на совместных концертах с Ирочкой Шведовой, Алисой Мон, Олей Зарубиной, Анастасией, Юлианом и другими. Всех знаю очень хорошо и, естественно, переживал за них, когда они принимали участие в «Суперстаре!», желал им успехов. Потому что, по моему мнению, главное – это понравиться зрительской аудитории, не разочаровать ее, - признается Игорь Наджиев.
- Все эти годы я не прекращал заниматься музыкой и выступать. Я продолжаю писать песни, гастролировать, снимать клипы. И те, кто любят мое творчество, это видят. А благодаря проекту, думаю, моя аудитория станет еще больше.
Мне всегда нравилось жюри в «Суперстаре!», и в этом году собралась ну просто очаровательная компания. Прекрасные люди, большие профессионалы. Я не боюсь критики с их стороны, потому что давно и крепко стою на сцене, работаю и пою для людей».