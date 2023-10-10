Как в «Квартирнике у Маргулиса» принимали роды и сколько стоит участие в «Квартирном вопросе»: самые яркие проекты НТВ, которые нас удивили

Свое 30-летие отмечает НТВ – один из самых популярных каналов отечественного телевидения. Ведь 10 октября 1993 года вышли «Итоги» - первая программа, созданная этой телекомпанией. Девизом НТВ того времени была фраза «Новости – наша профессия!», которая не потеряла своей актуальности и сегодня.

Но за три десятка лет телеканал стал лидером не только информационного, но и развлекательного вещания. И как пошутил в своем недавнем интервью генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, если, раньше упоминая о канале, зрители говорили: «Скандалы, интриги, расследования», то теперь он чаще слышит: «Значит вы знаете, кто скрывается под маской?». Безусловно, речь идет об одном из самых популярных российских телепроектов - «Маска».

А какие еще программы на НТВ заставляют нашу аудиторию прильнуть к экранам? Подробнее об этом – в материале Teleprogramma.pro

«Квартирный вопрос»

Кто из нас не мечтал о ремонте от команды «Квартирного вопроса»? Признайтесь, представляли же, какую комнату бы отдали на преображение дизайнерам проекта и, наверняка, ставили себя на место тех людей, которые в сопровождении ведущей заходят в квартиру и восторгаются результатом.

Программе более 20 лет, но каждый раз с нетерпением ждешь, какой же в итоге получится переделка. Премьера «Квартирного вопроса» состоялась 2 мая 2001 года на НТВ, и с тех пор в эфир вышло более 820 выпусков.

Сейчас у программы трое ведущих, которые сменяют друг друга от выпуска к выпуску: Оксана Козырева, Илья Западенец и Виктория Панина.

По статистике, чаще всего переделывают кухни, на втором месте – гостиные и замыкают тройку лидеров спальни. Героем «Квартирного вопроса» может стать любой, оставив заявку на сайте проекта, но за 22 года в шоу участвовали и звезды, среди которых Алла Пугачева, Элина Быстрицкая, Ирина Роднина, Ольга Аросева, Ирина Муравьева и другие.