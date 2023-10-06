Одна из участниц «Новых пацанок» устроила в Школе леди тюремные порядки и сбежала с проекта

6 октября на канале «Пятница!» выйдет спецвыпуск «Новых пацанок». В нем зрителям впервые покажут Школу леди и съемочный процесс изнутри. А участницы нового сезона и члены съемочной группы подробно расскажут о том, как и почему Мила Грац покинула проект.

Поясним, на съемках последнего сезона «Новых пацанок» произошла экстренная ситуация: одна из участниц, Мила Грац, имеющая судимости, попыталась установить в Школе леди тюремные порядки. Она запугивала других девушек, угрожала и шантажировала съемочную группу. Некоторые участницы, невзирая на ее угрозы, решились рассказать правду наставникам проекта.

Директор Школы леди Лаура Лукина провела с каждой ученицей беседу и выяснила, что психологическое давление Мила оказывала и на редактора «Новых пацанок», который передавал ей информацию о предстоящих испытаниях. Команда проекта приняла решение отстранить этого сотрудника от работы.

Через несколько недель после начала съемок Мила сбежала из Дома пацанок и помогла организовать побег еще двух участниц — Евы Эванс и Елизаветы Макаровой. Впоследствии упомянутые девушки были исключены из Школы леди.

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В спецвыпуске команда и участницы проекта поделятся подробностями и расскажут, что произошло на самом деле. Кроме того, в программе примут участие бывшие воспитанницы Школы леди — победительница прошлого сезона Кира Медведева и финалистка Кристина Захарова. Они расскажут, как «Новые пацанки» изменили их жизни.

Смотрите спецвыпуск шоу «Новые пацанки» — 6 октября в 18:00 на канале «Пятница!».