Ледокол «Ленин» и морские гребешки: «Поехали!» на Кольском полуострове

Тревел-шоу «Поехали!» на этой неделе покажет зрителям Кольский полуостров. На съемках нового выпуска ведущие Мария Осадник и Евгений Покровский прогулялись по Мурманску, побывали на легендарном атомоходе «Ленин» - первом ледоколе Советского Союза, который сейчас превратился в музей.

Затем телепутешественники поехали в Териберку – поселок на берегу Баренцева моря, знаменитый своими арт-объектами и гастрофестивалем арктической кухни. В этом году на мероприятие съехалось более 15 тысяч человек!

«Нам удалось погрузиться в гидрокостюмах на дно северного моря и наловить гребешков, морских звезд и ежей, которых мы сразу же открыли и съели прямо на берегу! – рассказала Мария Осадник. – Толщина гидрокостюма – один сантиметр, а температура воды – восемь градусов. Незабываемо!»

Потом ведущие посетили город Кировск, он находится у подножия знаменитых гор Хибин. Евгений поехал в самый высокогорный панорамный ресторан, где угостился арктической кухней из оленины, а Мария прогулялась по горнолыжному склону.

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Еще друзья наведались в саамскую деревню. Саамы – древние народы севера, которые разводят оленей. Они до сих пор считают богатство не по количеству денег на сберкнижке, а по количеству голов в стаде.

Смотрите тревел-шоу «Поехали!» - 7 октября в 12:15 на Первом канале.