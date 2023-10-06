Маникюр на земле и петушиные бои: «Жизнь других» покажет быт обитателей Мадагаскара

Местный рынок — центр общего притяжения. Первым делом на рынке я попала в… салон красоты! Самое главное — здесь моют голову, а стрижка или укладка, это уже как повезет. Расчески в салоне есть, плойки, зеркало, даже полотенце, воду приносят в канистрах. Там же, на рынке, встретились мне маникюрные и педикюрные «салоны» под открытым небом, прямо на земле.
У многих торговцев на рынке рядом болтаются дети, совсем крохотные малыши. Почти все детские сады на Мадагаскаре платные. А деньги на такую роскошь есть далеко не у всех.
Я наведалась в местную школу. Что сказать. 48 человек в классе. Старые парты, облезлые стены, потертые полы, выбитые стекла. Зато на шторы никто деньги не собирает. За провинности детей заставляют мыть туалеты.
И все равно учеников в местных школах в избытке. А учителей не хватает. И этому есть причина: чтобы работать учителем в государственной школе, нужно два года отработать бесплатно!
Жанна Бадоева на Мадагаскаре. Фото: Первый канал
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Побывала и на ткацкой фабрике. Люди горбатятся за станками от зари и до зари за копейки, вручную изготавливают высочайшего качества трикотаж, который отправляется в Европу и продается там в бутиках. Сами работники фабрики не могут позволить себе купить свои кофточки.
На Мадагаскаре очень популярны петушиные бои. Каждое воскресенье люди делают ставки. Ставят по 1–2 тысячи ариари, а выигрывают по 10–15 тысяч — зависит от уровня петухов и престижности боя. Для пожилых людей, которые уже не могут работать, это реальный заработок.
На воспитание бойцовского характера у петуха уходит семь месяцев, при этом кормить его надо мясом тех же кур. У каждого тренера петухов свои секреты дрессировки, которые он ни за что вам не выдаст.
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