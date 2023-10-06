Маникюр на земле и петушиные бои: «Жизнь других» покажет быт обитателей Мадагаскара

Местный рынок — центр общего притяжения. Первым делом на рынке я попала в… салон красоты! Самое главное — здесь моют голову, а стрижка или укладка, это уже как повезет. Расчески в салоне есть, плойки, зеркало, даже полотенце, воду приносят в канистрах. Там же, на рынке, встретились мне маникюрные и педикюрные «салоны» под открытым небом, прямо на земле.

У многих торговцев на рынке рядом болтаются дети, совсем крохотные малыши. Почти все детские сады на Мадагаскаре платные. А деньги на такую роскошь есть далеко не у всех.

Я наведалась в местную школу. Что сказать. 48 человек в классе. Старые парты, облезлые стены, потертые полы, выбитые стекла. Зато на шторы никто деньги не собирает. За провинности детей заставляют мыть туалеты.

И все равно учеников в местных школах в избытке. А учителей не хватает. И этому есть причина: чтобы работать учителем в государственной школе, нужно два года отработать бесплатно!