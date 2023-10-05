Умнее всех, значит, богатый: интеллектуальное шоу для детей с Тиной Канделаки возвращается в эфир

Тина Канделаки возвращается на телеэкраны во втором сезоне интеллектуальной викторины «Умнее всех», в которой дети могут заработать деньги своим умом. Премьера новых выпусков шоу состоится 6 октября на канале «Пятница!»

Призовой фонд первого сезона составил 1 миллион рублей. Его выиграла 14-летняя Лидия Москвина из Москвы, мечтающая стать программистом. Часть суммы девочка уже потратила на покупку нового компьютера. И вдохновила своим примером младшего брата, который прошел кастинг и стал участником второго сезона.

За денежный приз в передаче борются школьники от 9 до 14 лет со всей России: из Оренбургской, Челябинской, Амурской, Нижегородской, Калининградской областей, а также республик Коми, Карелии, Татарстана и других регионов.

Пройти полосу интеллектуальных препятствий отважились чемпион по ментальной арифметике, знаток криптовалютного рынка, юный инвестор, вексиллолог, эксперт трансфузиологии, потомственный композитор и даже артист балета Мариинского театра. Кроме того, за вторым шансом вернулись несколько участников первого сезона.