Умнее всех, значит, богатый: интеллектуальное шоу для детей с Тиной Канделаки возвращается в эфир

Тина Канделаки возвращается на телеэкраны во втором сезоне интеллектуальной викторины «Умнее всех», в которой дети могут заработать деньги своим умом. Премьера новых выпусков шоу состоится 6 октября на канале «Пятница!»
Призовой фонд первого сезона составил 1 миллион рублей. Его выиграла 14-летняя Лидия Москвина из Москвы, мечтающая стать программистом. Часть суммы девочка уже потратила на покупку нового компьютера. И вдохновила своим примером младшего брата, который прошел кастинг и стал участником второго сезона.
За денежный приз в передаче борются школьники от 9 до 14 лет со всей России: из Оренбургской, Челябинской, Амурской, Нижегородской, Калининградской областей, а также республик Коми, Карелии, Татарстана и других регионов.
Пройти полосу интеллектуальных препятствий отважились чемпион по ментальной арифметике, знаток криптовалютного рынка, юный инвестор, вексиллолог, эксперт трансфузиологии, потомственный композитор и даже артист балета Мариинского театра. Кроме того, за вторым шансом вернулись несколько участников первого сезона.
Участники шоу «Умнее всех». Фото: канал «Пятница!»
«Проект «Умнее всех» объединяет школьников в мощное комьюнити, которое популяризирует знания и стимулирует учиться. Ведь обладать знаниями и интеллектом не только «модно», но и полезно», - говорит ведущая программы Тина Канделаки.
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В новом сезоне зрители тоже смогут заработать на знаниях - канал «Пятница!» готовит интерактивные спецпроекты: игровое приложение «ВКонтакте» и специальный эфир. В декабре состоится всероссийская игра «Умнее всех», в которой в режиме реального времени, прямо во время телетрансляции можно будет отвечать на вопросы и выигрывать деньги.
Смотрите шоу «Умнее всех» на канале «Пятница!» - по пятницам, в 18:30.