Светлана Бондарчук: «Знаю секреты на несколько жизней вперед, но не выдам их»

Новой гостьей проекта онлайн-кинотеатра Kion и Татьяны Навки «Команда» стала Светлана Бондарчук - модель и телеведущая, бывший главный редактор журнала Hello!

Воспоминаниями о своей дружбе и жизни со Светланой в шоу поделились ее коммерческий директор Кристина Вальтер, бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов, соосновательница фонда Action! Евгения Попова, сын героини Сергей Бондарчук, спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева, а также муж Сергей Харченко.

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«Я вырос с четким пониманием, что моя мама — мой друг, — рассказал Сергей Бондарчук, который достаточно редко дает интервью. — Конечно, бывали разные времена, не без взлетов и падений, но мама была всегда рядом, и я был комфортным ребенком. Детство я вспоминаю с теплотой, поэтому и с моими детьми мы друзья. Самое интересное было потом! Подростковый возраст был войной. Но затем все тотально поменялось».

«Для меня всегда было очень важно сохранять человеческие отношения. В этом смысле я, наверное, хреновый журналист — никогда не хайпану, — поделилась сама Светлана. — Я знаю секреты на несколько жизней вперед, но не выдам их».

«Света часто говорит: «Какие мы женщины, мы — девочки!» Эту девочку она в себе сохранила, пройдя очень большой путь, — добавила Ляйсан Утяшева. — Самое главное, что я поняла со Светой — это то, что кармические сестры существуют. Это люди, которым мы можем вылить всю душу. Я могла приехать к Свете хоть в два, хоть в три ночи, посидеть у камина, разобрать ту или иную ситуацию».

Нынешний муж Светланы Бондарчук Сергей Харченко, в свою очередь, поделился со зрителями подробностями их самой первой переписки.

Смотрите шоу «Команда» в онлайн-кинотеатре Kion.