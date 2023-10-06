«Как тебе не стыдно, поросенок?»: за что артисты шоу «Перепой звезду» обижаются на жюри

С 8 октября на Первом канале стартует программа «Перепой звезду». Ее идея заключается в том, что представители рядовых профессий поют дуэтом с известными артистами. И жюри должно решить, кто спел лучше и кому же из этого необычного тандема отдать свой голос.

Интересно, что участник видит певца только в конце своего выступления. И его реакция на это появление может быть самой неожиданной.

Михаил Шуфутинский: «Я, видимо, не так уж плох до сих пор!»

Например, участница, исполнившая песню «Миллион алых роз» при виде Михаила Шуфутинского, громко завизжала. Но чтобы не возникло неловкой паузы, Михаил тут же подхватил этот хит.

«Безупречно под меня подстраивалась», - отметил исполнитель.

- О чем вы подумали, когда увидели столь бурное проявление чувств по отношению к себе? - спросила у артиста Teleprogramma.pro.

- Что, видимо, не так уж плох до сих пор. Шутка! Это неожиданные эмоции человека, который видит того, с кем бы он хотел спеть, но об этом даже не думал. Я бы, наверное, тоже удивился, заволновался и не знаю, какими бы могли быть внешние эмоции, - отметил Михаил Захарович.