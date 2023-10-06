«Как тебе не стыдно, поросенок?»: за что артисты шоу «Перепой звезду» обижаются на жюри

С 8 октября на Первом канале стартует программа «Перепой звезду». Ее идея заключается в том, что представители рядовых профессий поют дуэтом с известными артистами. И жюри должно решить, кто спел лучше и кому же из этого необычного тандема отдать свой голос.
Интересно, что участник видит певца только в конце своего выступления. И его реакция на это появление может быть самой неожиданной.
Михаил Шуфутинский: «Я, видимо, не так уж плох до сих пор!»
Например, участница, исполнившая песню «Миллион алых роз» при виде Михаила Шуфутинского, громко завизжала. Но чтобы не возникло неловкой паузы, Михаил тут же подхватил этот хит.
«Безупречно под меня подстраивалась», - отметил исполнитель.
- О чем вы подумали, когда увидели столь бурное проявление чувств по отношению к себе? - спросила у артиста Teleprogramma.pro.
- Что, видимо, не так уж плох до сих пор. Шутка! Это неожиданные эмоции человека, который видит того, с кем бы он хотел спеть, но об этом даже не думал. Я бы, наверное, тоже удивился, заволновался и не знаю, какими бы могли быть внешние эмоции, - отметил Михаил Захарович.
Михаил Шуфутинский всегда удивляет. Фото: Юрий Феклистов
По словам артиста, Анна очень хорошо поет: мило, приятно, в своей манере, не пытается показать: «Смотрите, какой у меня голос».
«И это как раз правильная позиция! Мне понравилось!», - признался артист.
- Если рассуждать теоретически, вы бы записали дуэт с ней?
- Вопрос не очень корректный и объясню почему. Ведь что такое дуэт? На запись дуэта артистов должно что-то подвигнуть. Если это мужчина и женщина, то взаимная симпатия. Если двое мужчин, то одинаковое мышление или же, наоборот, противоположное.
Но что-то все равно должно происходить, а встать и спеть вместе только потому, что это хорошая песня – ну и что? Поэтому любому дуэту должно что-то предшествовать.
Это долгое и серьезное дело. Во-первых, дуэт нужно хотеть, а во-вторых, мочь записать.
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Александр Иванов. Фото: Юрий Феклистов
Лариса Гузеева: «Когда пройдет мода на такое пение, вы разучитесь говорить»
А вот реакция специалиста технической поддержки Вероники на появление певца Александра Иванова была менее бурной, но также эмоциональной. Она ограничилась лишь восклицанием: «Вау!»
Впоследствии певец объяснил, что композиция «Я тебя не буду искать, любовь тебя найдет сама» была написана его другом Александром Шевченко. Но, конечно, она живет своей жизнью.
Когда вся эйфория улеглась, пришло время не только «пряника», но и «кнута». Так, Лариса Гузеева намекнула Веронике, что при исполнении та проглатывает слова так, что понять смысл песни весьма сложно.
По словам Ларисы, так поет 96% вокалистов на эстраде. «Но когда пройдет мода на такое пение, вы разучитесь говорить», - строго сказала актриса.
Жюри проекта «Перепой звезду». Фото: Юрий Феклистов
Кстати, эту участницу пришел поддержать ее молодой человек, который принес девушке розы и даже спел с ней дуэтом.
А вот обращаясь к менеджеру по продажам наливных полов Мамуту, Лариса Гузеева не сдерживала восторга: «Вы такой роскошный. В вас столько чистоты! У нас почти нет никого подобного на сцене. Мы практически вас дождались».
А Надежда Михалкова отметила, что Мамут – это практически Аладдин современной эстрады, и видно, что в нем заложен мощный потенциал.
Петр Дранга: «Порой участники поют лучше звезд!»
По словам аккордеониста Петра Дранги, некоторые участники поют более профессионально и слаженно, другие – просто от души, но это не влияет на выбор жюри. Как поясняет Петр, в этом проекте можно выбирать, следуя зову сердца, и попадешь в точку.
«Мы, как и остальные телезрители, смотрим на участников, и понимаем, что раньше они занимались чем-то другим. Но порой они поют даже лучше звезд. На самом деле это очень неудобный момент, когда не знаешь, как себя вести с мэтром, - поясняет Петр.
- Иногда ты хочешь отдать ему свой голос за выслугу лет, но, тем не менее, конкурс называется «Перепой звезду». И нужно принимать жесткие решения».
- А бывает, что звезды обижаются?
- Иногда в глазах некоторых можно прочесть: «Как же тебе не стыдно, поросенок»? Мы столько лет вместе работаем». А что я могу сделать? Моя задача – дать путевку в жизнь человеку, которому это необходимо. И мне действительно хотелось бы поддерживать людей, умеющих петь.
Петр Дранга. Фото: Юрий Феклистов
Впрочем, не все зависит только от вокальных талантов. По словам Петра Дранги, один 66-летний участник пел хорошо, но проблема заключалась в том, что он больше любовался собой, нежели стремился донести смысл песни до зрителей. Затем на сцену вышел более скромный конкурсант, но он взял и отдал всего себя публике.
«Мы выбрали человека, который отправил месседж зрителям. Но другой участник обиделся. Но мне кажется, это только подтвердило правильность нашего решения», - пояснил Петр Дранга.
А больше всего Петра поразила девочка из Дагестана, исполнявшая композицию из репертуара певицы Адель.
Егор Кончаловский: «Какие-то тонкие мазки заметит только профессионал»
По словам Егора Кончаловского, он никогда не участвовал в подобных шоу в качестве представителя жюри. Но ему морально помогает то, что среди судейской коллегии - его родственница Надежда Михалкова.
Егор Кончаловский. Фото: Юрий Феклистов
«Я, конечно, судья, который исходит из позиции «Нравится – не нравится». Какие-то тонкие мазки заметит только профессионал. Например, когда я монтирую кино, я увижу лишний кадр, а вот вы его не заметите, - поясняет Егор Кончаловский.
– Так и тут, нужно многоступенчатое понимание труда, таланта, одержимости, желание победить, выступить. Это, на мой взгляд, очень сложные вещи. Но я в этом смысле примитивный человек».
Смотрите шоу «Перепой звезду» на Первом канале уже с 8 октября!