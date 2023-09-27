Кого из участников «Сердце Клавы» Кока выгнала из проекта - становится жарко

Певица давно мечтала встретить свою любовь и нашла ее на проекте. Сейчас девушка строит отношения с одним из участников «Сердца Клавы», но его имя пока держится в секрете.

На этой неделе четыре полуфиналиста подписали брачный договор с певицей, познакомили Клаву с потенциальными свекровями и записали с ней совместный трек. Вспоминаем самые яркие моменты пятого выпуска.

Брачный договор с Клавой Кокой

Участники встретились с юристом Клавы, и он предложил им подписать договор об отношениях с певицей. В документе были пункты, смутившие потенциальных женихов: удаление соцсетей, согласие на пиар-роман певицы с другим артистом, участие в съемках постельных сцен для клипов и система штрафов. В итоге договор подписал только Сергей Беликов, остальные участники поставили неверную дату, фамилию или вовсе нарисовали сердечко вместо подписи.

Клава поговорила об этом с Розой, и сваха рассказала невесте про свой неудавшийся брак, в котором бывший муж присвоил себе достижения ведущей, избил её и через суд забрал половину заработанных ею денег. Наставница посоветовала певице заключать брачный договор, чтобы обезопасить себя.

Четыре свекрови

Сюрпризом для Клавы и участников в новом выпуске стал приезд мам парней. Потенциальные свекрови решили навестить своих сыновей и познакомиться с певицей. Девушка приготовила ужин вместе с мамами женихов и расспросила их о характерах сыновей. Женщины в свою очередь задали будущей невестке вопросы о ее чувствах и намерениях. Клава при всех призналась, что испытывает симпатию к Сергею Беликову.