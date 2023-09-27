Кого из участников «Сердце Клавы» Кока выгнала из проекта - становится жарко

Певица давно мечтала встретить свою любовь и нашла ее на проекте. Сейчас девушка строит отношения с одним из участников «Сердца Клавы», но его имя пока держится в секрете.
На этой неделе четыре полуфиналиста подписали брачный договор с певицей, познакомили Клаву с потенциальными свекровями и записали с ней совместный трек. Вспоминаем самые яркие моменты пятого выпуска.
Брачный договор с Клавой Кокой
Участники встретились с юристом Клавы, и он предложил им подписать договор об отношениях с певицей. В документе были пункты, смутившие потенциальных женихов: удаление соцсетей, согласие на пиар-роман певицы с другим артистом, участие в съемках постельных сцен для клипов и система штрафов. В итоге договор подписал только Сергей Беликов, остальные участники поставили неверную дату, фамилию или вовсе нарисовали сердечко вместо подписи.
Клава поговорила об этом с Розой, и сваха рассказала невесте про свой неудавшийся брак, в котором бывший муж присвоил себе достижения ведущей, избил её и через суд забрал половину заработанных ею денег. Наставница посоветовала певице заключать брачный договор, чтобы обезопасить себя.
Четыре свекрови
Сюрпризом для Клавы и участников в новом выпуске стал приезд мам парней. Потенциальные свекрови решили навестить своих сыновей и познакомиться с певицей. Девушка приготовила ужин вместе с мамами женихов и расспросила их о характерах сыновей. Женщины в свою очередь задали будущей невестке вопросы о ее чувствах и намерениях. Клава при всех призналась, что испытывает симпатию к Сергею Беликову.
Совместные треки с Клавой Кокой
Певица решила показать участникам студию, в которой она создает музыку, и предложила записать с каждым совместный трек. Парни переделали текст песни “Краш”, чтобы выразить свои чувства к девушке, и спели его вместе с Клавой. После записи певица осталась на студии и на протяжении трех часов редактировала голоса участников, чтобы они попадали в ноты. Девушка призналась, что очень хотела бы, чтобы у её будущих детей был музыкальный слух, которого не оказалось только у Александра Поверина.
Свидание с Данилой Турецковым
На свидание с Клавой в пятом выпуске отправился Данила Турецков. Парень переоделся в костюм пчелы и устроил для девушки погружение в «мир абсурда». Певицу ждали актеры в странных костюмах, музыкант, играющий на диджериду, и терраса, украшенная блестящими лентами и большими бумажными цветами.
Во время ужина Данила признался Клаве в любви и рассчитывал на поцелуй девушки, но она сказала, что воспринимает участника только как младшего брата и ушла со свидания. На этом участие Данилы Турецкова в шоу закончилось.
В конце пятого выпуска в проекте осталось трое участников, но только двое из них продолжат борьбу за сердце певицы. На церемонии выгона Клава уже пропустила в финал Сергея Беликова. Кто станет вторым финалистом - Антон Попович или Александр Поверин - будет известно в следующем эпизоде реалити.
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