В новом сезоне детского «Голоса» не всем звездам прошлых лет удается привлечь внимание наставников

И вчерашние чемпионы и финалисты бесславно проваливаются, когда во время их выступления ни один наставник не жмет на кнопку.
Ярослава Дегтярева
Пелагея, Дима Билан и Ярослава Дегтярева. Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Скромная малышка, пережившая тяжелейшее ДТП, вышла в финал третьего сезона детского «Голоса» в 2016 году и запомнилась абсолютно всем трогательным исполнением «Кукушки» Виктора Цоя.
В этом году значительно выросшая 15-летняя Ярослава решила повторить успех. И пришла в слепые прослушивания с не самым выигрышным для презентации треком: народной песней «Ой, то не вечер» («Сон Степана Разина») - видимо, в расчете на Пелагею. Однако ее выступление вокалистку не вдохновило. Как и Диму Билана, Полину Гагарину и Егора Крида.
- Ой-ой-ой, как неожиданно! - хором удивились наставники, как только кресла развернуло после окончания номера.
Яся не смогла сдержать слез.
- Я тебя не узнала, скажу честно, - попыталась оправдаться Пелагея. - Ты не народница, это явно эстрадный вокал. Один совет: в народной песне не только звукоизвлечение важно.
В качестве утешения Полина Гагарина вышла на сцену к рыдающей девочке и спела вместе с ней «Кукушку». Пелагея и Билан тоже утешали Ясю как могли.
Алиса Трифонова
Алиса Трифонова. Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Финалистка восьмого сезона проекта, яркая и эффектная рыжая бестия, взяла для первого выступления в новом сезоне довольно непростую песню: кинохит «Ищу тебя» («Всегда быть рядом не могут люди») из картины «31 июня». Вокальных тренеров номер 15-летней артистки не убедил. Никто так и не решился повернуться. Конечно, Алиса не поняла, почему так вышло, и разрыдалась.
- Ты когда-то сказал, что я твоя девочка, а для нас всех ты как папа, - напомнила Егору Криду певица. - Ладно, я рада, что будет больше мест для детей, которые тоже смогут испытать это чувство.
- Сейчас получился салатик оливье из очень разных музыкальных манер, - начала анализировать выступление Пелагея. - Но он должен быть вкусненький, соус и ингредиенты должны быть подобраны!
- А я люблю оливье! - пошутил Крид, глядя на расстроенную девушку. И все же признал, что он, хоть и узнал голос своей воспитанницы, не посчитал ее выступление удачным.
Дениза Хекилаева
Дениза Хекилаева и Полина Гагарина. Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Суперфиналистка четвертого сезона чуть не выиграла шоу в 2017 году, поэтому решила попробовать взять реванш. Однако победного возвращения, к сожалению, не случилось.
18-летняя вокалистка спела романс «Ты не целуй», который исполняет Полина Гагарина, и наставницу этим никак не зацепила. Полина улыбалась, качала головой в такт, но на кнопку не нажала. Как и остальные.
- Романс - сложнейший жанр, это серьезная драматургия, - объяснила провал Гагарина. - И только потом идет музыка. Тут все построено на нюансах, смене ритма. Как в стихах. Хорошо, что вы прикоснулись и попробовали, можем попробовать вместе.
После этого Полина вышла спеть песню вместе с Денизой, но участию в проекте это уже никак не поспособствовало.
- Переволновались, бывает, - подвела итог Пелагея. - Зато спели с первой исполнительницей этого романса!
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Рутгер Гарехт
Рутгер Гарехт. Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Возвращение преобразившегося Рутгера и вовсе закончилось скандалом. Сложно было узнать в возмужавшем и окрепшем парне с мощной шевелюрой и мужским голосом того маленького «оренбургского Безрукова», который в 11 лет выиграл детский «Голос».
Теперь 17-летний артист пришел в проект с цоевской «Группой крови», усиками и гитарой, но перестарался и никого не удивил. Сиплый голос без стройного звукоизвлечения только заставил телекоучей хмуриться от непонимания: что это, зачем?
- Я не понимаю, это М или Ж? - вопрошал Крид. - Мальчик или девочка?!
После окончания песни наставники продолжили традиционно удивляться.
-Да ладно, серьезно? - воскликнула Пелагея, в составе команды которой Рутгер и стал триумфатором. - Это ты? Ты мой дорогой... Мы с тобой так много всего сделали... Я тебя не узнала...
После выступления участники обычно подходят к «родным» наставникам, чтобы обняться, но Рутгер этого делать не стал. Он сразу проследовал за кулисы.
- Не захотел с тобой обниматься... - отметил Крид.
Ивайло Филипов
Ивайло Филипов. Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Болгарский певец, который давно уже живет в Москве, приходил в первый сезон детского «Голоса» в 2014 году и добрался до финала. Свежее выступление 24-летнего артиста оказалось менее удачным.
Для слепых прослушиваний он подобрал вроде бы беспроигрышный хит «Ночь» Андрея Губина в оригинальной медленной аранжировке. Увы, никому номер не понравился. К тому же почему-то самые сложные моменты вытягивали бэк-вокалистки.
- Я ничего не понял! - крикнул Крид. - Была каша: один голос, второй, третий...
Как только на экраны вывели выступление маленького Ивайло в первом сезоне, судьи были шокированы - он так круто пел!
- Где тот парень? - опять не понял Егор. - Он где-то есть, надо его откопать!
«Голос. Уже не дети», Первый канала, по пятницам в 21.45 12+