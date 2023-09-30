В новом сезоне детского «Голоса» не всем звездам прошлых лет удается привлечь внимание наставников

Скромная малышка, пережившая тяжелейшее ДТП, вышла в финал третьего сезона детского «Голоса» в 2016 году и запомнилась абсолютно всем трогательным исполнением «Кукушки» Виктора Цоя.

В этом году значительно выросшая 15-летняя Ярослава решила повторить успех. И пришла в слепые прослушивания с не самым выигрышным для презентации треком: народной песней «Ой, то не вечер» («Сон Степана Разина») - видимо, в расчете на Пелагею. Однако ее выступление вокалистку не вдохновило. Как и Диму Билана, Полину Гагарину и Егора Крида.

- Ой-ой-ой, как неожиданно! - хором удивились наставники, как только кресла развернуло после окончания номера.

Яся не смогла сдержать слез.

- Я тебя не узнала, скажу честно, - попыталась оправдаться Пелагея. - Ты не народница, это явно эстрадный вокал. Один совет: в народной песне не только звукоизвлечение важно.

В качестве утешения Полина Гагарина вышла на сцену к рыдающей девочке и спела вместе с ней «Кукушку». Пелагея и Билан тоже утешали Ясю как могли.

Алиса Трифонова