«Поехали!» в Краснодаре: кубанский борщ, кимоно и прыжки на батуте

Побывала парочка и в парке «Краснодар» вместе с прилегающим к нему «Японским садом», полюбовались мостами, водопадами, идеальными газонами, футуристической архитектурой и примерили кимоно.

В этнотуристическом комплексе «Атамань» прошлись по хуторским улочкам, заглянули в деревянные и саманные хаты с крышами из камыша. Не обошлось без традиционного кубанского борща, рецептом которого ведущие обязательно поделятся со зрителями.

«Я родилась и выросла на Кубани, моя малая родина – Темрюкский район, – рассказала Мария Осадник. – В Краснодаре прошли студенческие годы, здесь живут мои родные. Поэтому, конечно, поездка в Краснодар для меня – особенная!»

Смотрите шоу «Поехали!» - 23 сентября в 12:15 на Первом канале.