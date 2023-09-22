«Поехали!» в Краснодаре: кубанский борщ, кимоно и прыжки на батуте

Тревел-шоу «Поехали!» покажет телезрителям красоты Краснодара. Сначала Мария Осадник и Евгений Покровский прошлись по знаковым местам города: увидели Екатерининский сквер, Казачью площадь, Александровский бульвар, Царские ворота, Мост поцелуев.
Почетный казачий караул продемонстрировал ведущим Первого канала строевую подготовку и мастерство владения шашкой. Духовой оркестр устроил плац-концерт. Вместе со знаменитым Кубанским казачьим хором Маша и Женя затянули народные песни.
Потом путешественники посетили «Город спорта» - не имеющий аналогов в России масштабный спорткомплекс, где они испытали себя в прыжках в воду с вышки, а также на батуте.
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Немного Японии в Краснодаре. Фото: Первый канал
Побывала парочка и в парке «Краснодар» вместе с прилегающим к нему «Японским садом», полюбовались мостами, водопадами, идеальными газонами, футуристической архитектурой и примерили кимоно.
В этнотуристическом комплексе «Атамань» прошлись по хуторским улочкам, заглянули в деревянные и саманные хаты с крышами из камыша. Не обошлось без традиционного кубанского борща, рецептом которого ведущие обязательно поделятся со зрителями.
«Я родилась и выросла на Кубани, моя малая родина – Темрюкский район, – рассказала Мария Осадник. – В Краснодаре прошли студенческие годы, здесь живут мои родные. Поэтому, конечно, поездка в Краснодар для меня – особенная!»
Смотрите шоу «Поехали!» - 23 сентября в 12:15 на Первом канале.