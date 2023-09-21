«Трансформация продолжается всю жизнь»: «Новые Пацанки» вернулись в эфир с новой болью

21 сентября на канале «Пятница!» стартует новый сезон реалити-шоу «Новые пацанки». 13 девушек пришли в Школу Леди, чтобы начать свой путь к другой жизни под руководством профессиональных психологов и наставников проекта: Лауры Лукиной, Татьяны Поляковой и Марии Третьяковой.

Среди новых участниц есть жертвы насилия, девушки, рано потерявшие родителей, селфхармеры (ранящие сами себя) и даже бедняжка, пережившая сексуальное рабство.

Алина Буслаева из Вологды в 6 лет стала свидетелем убийства мамы, которую лишил жизни родной отец девушки. А в подростковом возрасте она пережила попытку изнасилования со стороны своего молодого человека. На фоне этого Алина стала быстро набирать вес, за что подвергалась буллингу среди сверстников. Свои проблемы девушка начала запивать алкоголем.

Ева Эванс из Калининграда работает в секс-индустрии, чтобы прокормить семерых братьев и сестер. Она выросла в семье отца-алкоголика, воровавшего деньги у родных, и мамы, которая пыталась покончить жизнь самоубийством.

Диана Адаменко из Ростова-на-Дону все детство терпела побои со стороны мамы, а потом попала в секс-рабство, из которого чудом вырвалась. Из-за пережитого девушка пристрастилась к запрещенным веществам и стала заниматься селфхармом.

Следующие три месяца эти и другие пацанки будут жить в Школе Леди, прорабатывать травмы прошлого и справляться с зависимостями.

«Проект меняет не только участниц, но и огромное количество людей по ту сторону экрана. Он мирит родителей и детей, позволяет найти общий язык поколениям, помогает посмотреть на себя со стороны», - говорит одна из наставниц проекта Мария Третьякова. «Каждый раз пацанки — разные. На мой взгляд, сегодня проблемы сместились из социальной плоскости в психологическую. Я это наблюдала, начиная с четвертого сезона: девочки внешне могут быть довольно благополучными, а внутри у них страшный конфликт».

«Из года в год я ставлю одну и ту же задачу – помочь девочкам перестать искать виноватых в том, что с ними случилось, и взять часть ответственности на себя. Также я учу их не требовать сатисфакции и не обвинять весь мир в том, что сейчас их жизнь такая», - отмечает психолог шоу Любовь Розенберг. «Каждая из девушек изменилась, меня очень радует результат. Я всегда буду рядом с ними – они знают, что ко мне после проекта можно прийти в любой момент. Трансформация начинается здесь, но потом она продолжается всю жизнь».

Добавим, что за время существования проекта в нем приняли участие более 100 девушек. Многие из них смогли кардинально изменить свою жизнь: побороли зависимости, примирились с родителями, нашли работу, построили семьи. Шоу «Пацанки» четыре года подряд получает премию «Лучшие социальные проекты России».