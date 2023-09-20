«Как только меня начинают жалеть, я начинаю плакать»: Костомаров раскроет свой «Секрет на миллион» в эфире НТВ

Во втором выпуске программы Роман подробно расскажет о том, с чего все началось и почему обернулось такими страшными последствиями. Он признается, какие мысли приходили ему в голову во время болезни и как он не позволял себе впасть в депрессию. Вспомнит, как принимал жизненно важные решения об ампутациях и что думал в те страшные моменты.

Спортсмен расскажет, как воспринял протезы и насколько сложно было сделать первые самостоятельные шаги. Кроме того, Костомаров поделится, как изменилась его жизнь по возвращении из больницы, как он справляется с самыми простыми бытовыми задачами. И, конечно же, сообщит о своих планах на будущее.

Смотрите шоу «Секрет на миллион» – 23 сентября в 20:20 на канале НТВ.