«Как только меня начинают жалеть, я начинаю плакать»: Костомаров раскроет свой «Секрет на миллион» в эфире НТВ

В субботу, 23 сентября, на канале НТВ выйдет вторая часть шоу «Секрет на миллион» с Романом Костомаровым. Известный фигурист продолжит разговор о своей болезни и ответит на вопрос стоимостью в один миллион рублей.
Пережив кому и несколько ампутаций, Костомаров сделал невозможное: победил смерть. Спортсмен не просто взял себя в руки и освоил протезы, но не упал духом. Олимпийский чемпион в очередной раз доказал и себе, и другим, что нет ничего невозможного, и теперь готов делиться своей удивительной историей со зрителями.
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Во втором выпуске программы Роман подробно расскажет о том, с чего все началось и почему обернулось такими страшными последствиями. Он признается, какие мысли приходили ему в голову во время болезни и как он не позволял себе впасть в депрессию. Вспомнит, как принимал жизненно важные решения об ампутациях и что думал в те страшные моменты.
Спортсмен расскажет, как воспринял протезы и насколько сложно было сделать первые самостоятельные шаги. Кроме того, Костомаров поделится, как изменилась его жизнь по возвращении из больницы, как он справляется с самыми простыми бытовыми задачами. И, конечно же, сообщит о своих планах на будущее.
Смотрите шоу «Секрет на миллион» – 23 сентября в 20:20 на канале НТВ.