Рассталась с фаворитом: кого из участников «Сердце Клавы» Кока отправила домой

В новом выпуске реалити у Клавы появилась возможность заглянуть в будущее и с помощью нейросети увидеть, как будут выглядеть ее дети. Искусственный интеллект совместил фотографии участников проекта и Клавы. Некоторые результаты удивили парней, а своих детей угадали только Антон Попович, Александр Фатерин и Сергей Беликов. Клава же не заметила сходства ни с одной из фотографий.

Тест на отцовство

Клава Кока мечтает о детях, и в новом выпуске проекта женихи проходили тест на отцовство. Участники меняли 8-ми месячным младенцам подгузники и пробовали накормить их детским питанием. За ходом испытания наблюдали Роза и сама Клава. Лучше всех себя проявил Андрей Шарков, у которого есть двое детей.

Роза также отметила Сергея Беликова. По ее словам, хоть у парня и нет отцовского опыта, но есть хорошая интуиция. Клава выделила старания Антона Поповича — девушке показалось, что у него такая же искренняя любовь к детям, как у нее. У Фатерина ребенок все время плакал: Александр не смог его успокоить и не выполнил задание. Однако, по результатам испытания Клава решила пойти на свидание именно с Александром, потому что ему было сложнее всех и он проявил терпение.

Встреча с семьей Клавы

Первая встреча с семьей Клавы прошла инкогнито. Ее брат представился членом съемочной группы и попытался разговорить парней в неформальной обстановке, а бабушка певицы выдала себя за повара и работала на кухне вместе с участниками.

Перед совместным ужином Клава раскрыла карты и познакомила женихов с родственниками. Бабушка певицы вызвала каждого жениха на индивидуальный разговор, а брат общался со всеми за общим столом. После завершения вечера Клава выслушала мнение семьи о каждом претенденте. Бабушка посоветовала внучке слушать только сердце.

Провальное свидание Александра Фатерина

Александр Фатерин отвел Клаву в художественную мастерскую. Девушке идея понравилась, но все вышло из-под контроля. Вместо того, чтобы вместе создавать картину и разрисовывать футболки, Фатерин решил спровоцировать Клаву на эмоции и плеснул ей краску в лицо. Краска начала заливаться в глаза и жечь кожу, и свидание было прервано.

После провала главная героиня хотела уйти, но решила дать Александру второй шанс. Парень же поставил девушке ультиматум: если он встает на руки, то она должна его поцеловать в губы. Клава была оскорблена таким поведением, и свидание закончилось на неприятной ноте.

Свидание на яхте Александра Поверина

Поверин пригласил девушку покататься на яхте и Клава в самом начале свидания высказала ему все, что ее смущало в его поведении. Но мужчина сумел объяснить девушке свои поступки.

Во время свидания Александр сделал Клаве массаж, а закончилось оно искренними и нежными объятиями.

После свидания Клава сказала Розе: «Мое самое большое опасение, что этот человек может в себя влюбить, высосать все, что ему нужно, и пойти дальше». Сваха посоветовала певице не переживать об этом сейчас и просто наблюдать за всеми участниками. Александр Поверин не стал делиться с конкурентами интимными подробностями свидания, но смог вызвать в женихах ревность.

На церемонии выгона Клава отправила домой Александра Фатерина и Андрея Шаркова. В проекте осталось четыре участника, которые продолжат борьбу за сердце завидной невесты. Смотрите следующий выпуск реалити «Сердце Клавы» во вторник в 19:00 на телеканале «Пятница!».

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