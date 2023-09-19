Дмитрий Борисов возвращается на Первый канал с «Эксклюзивом»

Вечернее шоу «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым возвращается в эфир Первого канала. Каждую субботу зрителей ждет откровенный разговор со звездой о личном счастье, профессиональном успехе и сенсационных поворотах судьбы.

Создатели программы покажут эксклюзивные материалы и редкие кадры со знаменитостями.

«Знаю, что зрители соскучились, и рад, что мы наконец увидимся вновь, — говорит ведущий Дмитрий Борисов. — Буду разговаривать с известными гостями о личном: о счастливом времени, любви, счастье и о быстротечности всего этого. В нашей новой студии будет точно тепло, а иногда — даже жарко. Откровенный разговор на то и откровенный!»