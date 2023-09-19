На канале «Пятница!» идет неделя фильмов Сергея Соловьева

На канале «Пятница!» продолжается интеллектуальный проект «Полночь», в рамках которого телезрителям показывают авторское художественное и документальное кино со всего мира. С 18 по 21 сентября в эфире коллекция фильмов Сергея Соловьева.

18 сентября — «Мелодии белой ночи» (1976)

Советско-японский фильм, созданный Сергеем Соловьевым в соавторстве с режиссером Киеси Нисимурой. История встречи советского дирижера-композитора и японской пианистки Юко, рассказанная под аккомпанемент летних ленинградских дождей, стремительный гул японских городов и музыку Исаака Шварца.

Главные роли исполнили Юрий Соломин, Александр Збруев, Комаки Курихара и Сэидзи Миягути.

19 сентября — «Наследница по прямой» (1982)

Фильм завершает трилогию Сергея Соловьева, начатую лентами «Сто дней после детства» и «Спасатель». Через все три части ностальгической киноэлегии прошли меняющиеся образы Татьяны Друбич и Сергея Шакурова, а также музыка любимого композитора Соловьева — Исаака Шварца.

«Наследница по прямой» — это лирическая комедия о 13-летней девочке, живущей в Одессе и считающей себя правнучкой дочери Пушкина. Она романтична, верит в настоящую любовь и не расстается с томиком стихов поэта. Режиссерское высказывание о поиске глубины человеческой души, которое кончится разочарованием.