На канале «Пятница!» идет неделя фильмов Сергея Соловьева

На канале «Пятница!» продолжается интеллектуальный проект «Полночь», в рамках которого телезрителям показывают авторское художественное и документальное кино со всего мира. С 18 по 21 сентября в эфире коллекция фильмов Сергея Соловьева.
18 сентября — «Мелодии белой ночи» (1976)
Советско-японский фильм, созданный Сергеем Соловьевым в соавторстве с режиссером Киеси Нисимурой. История встречи советского дирижера-композитора и японской пианистки Юко, рассказанная под аккомпанемент летних ленинградских дождей, стремительный гул японских городов и музыку Исаака Шварца.
Главные роли исполнили Юрий Соломин, Александр Збруев, Комаки Курихара и Сэидзи Миягути.
19 сентября — «Наследница по прямой» (1982)
Фильм завершает трилогию Сергея Соловьева, начатую лентами «Сто дней после детства» и «Спасатель». Через все три части ностальгической киноэлегии прошли меняющиеся образы Татьяны Друбич и Сергея Шакурова, а также музыка любимого композитора Соловьева — Исаака Шварца.
«Наследница по прямой» — это лирическая комедия о 13-летней девочке, живущей в Одессе и считающей себя правнучкой дочери Пушкина. Она романтична, верит в настоящую любовь и не расстается с томиком стихов поэта. Режиссерское высказывание о поиске глубины человеческой души, которое кончится разочарованием.
20 сентября — «Сто дней после детства» (1975)
Драма о жизни подростков в пионерском лагере. История о переломной эпохе уходящего детства, периоде крещения первой любовью, душевных переворотах и воспитании чувств. Картина стала судьбоносной для Соловьева — главную роль исполнила Татьяна Друбич, которая впоследствии стала женой режиссера.
В 1975 году фильм победил на кинофестивале в Западном Берлине, получив «Серебряного медведя» за лучшую режиссерскую работу.
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21 сентября — «Нежный возраст» (2000)
Социальная драма о взрослении подростков в постсоветской России. История о переживаниях молодого человека, вернувшегося с чеченской войны. Сюжет фильма основан на воспоминаниях сына режиссера — Дмитрия, который выступил соавтором сценария и сыграл в ленте главную роль.
В картине также снимались Валентин Гафт, Сергей Гармаш, Андрей Панин, Кирилл Лавров и другие мэтры отечественного кино. В 2001 году картина стала победителем «Кинотавра» сразу в трех номинациях, включая главный приз фестиваля «Золотая роза», и в том же году Сергей Гармаш получил кинопремию «Ника» за лучшую роль второго плана.
Все фильмы будут выходить в эфир в полночь, без перерыва на рекламу.