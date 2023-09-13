Роман Костомаров дал интервью Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион»

В субботу, 16 сентября, гостем нового выпуска шоу «Секрет на миллион» станет фигурист Роман Костомаров. Впервые после шести месяцев тяжелейшей болезни, комы и множественных ампутаций олимпийский чемпион расскажет о том, как поборол разрушающий недуг и кому обязан своим спасением.

Костомаров — человек-легенда. Олимпийский чемпион, который неоднократно защищал спортивную честь России, вернулся к жизни, хотя многие не верили в то, что это произойдет. В это нелегкое время рядом с ним была любимая жена, фигуристка Оксана Домнина и его родители, которые сделали все, чтобы их сын вновь встал на ноги.