Грязная ложь и первый поцелуй: кого Кока выгнала из проекта «Сердце Клавы» в новом выпуске

Телеканал «Пятница!» продолжает показывать историю любви Клавы Коки в реалити «Сердце Клавы». Певица давно мечтала встретить настоящую любовь, и с помощью главной свахи страны, Розы Сябитовой, у нее получилось найти надежного мужчину.

В новом выпуске десять потенциальных женихов продолжили разными способами добиваться внимания девушки. Испытание дикой природой, тройное свидание, детектор лжи и первый поцелуй на проекте. Вспоминаем самые яркие моменты третьего эпизода.

Грязная ложь