Грязная ложь и первый поцелуй: кого Кока выгнала из проекта «Сердце Клавы» в новом выпуске

Телеканал «Пятница!» продолжает показывать историю любви Клавы Коки в реалити «Сердце Клавы». Певица давно мечтала встретить настоящую любовь, и с помощью главной свахи страны, Розы Сябитовой, у нее получилось найти надежного мужчину.
В новом выпуске десять потенциальных женихов продолжили разными способами добиваться внимания девушки. Испытание дикой природой, тройное свидание, детектор лжи и первый поцелуй на проекте. Вспоминаем самые яркие моменты третьего эпизода.
Грязная ложь
Кадр из шоу «Сердце Клавы». Фото: канал «Пятница!»
Чтобы проверить серьезность намерений участников, Клава позволила облить себя помоями. По правилам испытания парни должны были пройти проверку на детекторе лжи, отвечая на неудобные и личные вопросы от главной героини.
Если ответ участника не правдив, то срабатывает специальный механизм, и на Клаву Коку выливается ведро помоев. Певица призналась, что ей не так важно то, что было в прошлом, как искренность претендентов на ее сердце. Испытание честностью не прошли сразу четверо участников: Александр Чураков, Александр Фатерин, Антон Попович и Михаил Хасия.
Первый поцелуй на проекте
Кадр из шоу «Сердце Клавы». Фото: канал «Пятница!»
Сергей Беликов получил право индивидуального свидания в третьем выпуске. Парень устроил для Клавы Коки велопрогулку «по разным уголкам мира». Герои доезжали до точек, которые демонстрировали культуру народов разных стран и символизировали этапы развития отношений. Первой остановкой стала Испания, то есть страсть. Там пара танцевала танго и пила сангрию.
Затем была Бурятия – духовность, где герои попробовали «зелье правды». Индия завершила свидание, Клава и Сергей сделали парные татуировки хной. Главная героиня отметила кругозор и душевную глубину мужчины. В конце свидания Сергей спросил девушку, может ли он поцеловать ее. Клава смутилась, но не отказала.
Остаться в живых
Кадр из шоу «Сердце Клавы». Фото: канал «Пятница!»
В новом выпуске шоу «Сердце Клавы» парням пришлось продемонстрировать силу духа и свои мужские качества. За 15 минут парням предстояло переплыть на другой берег реки, забрав по пути с понтонов вещи, необходимые им для выживания в дикой природе. Участникам предоставили несколько видов водного транспорта, на котором они должны были проходить испытание (байдарка, катамаран, банан, надувной розовый фламинго и т.д.).
Андрей Шарков на байдарке успел забрать два трофея для Клавы и пришел к финишу первым. Александр Фатерин должен был плыть на розовом фламинго, но он не смог даже забраться на него. Андрей вернулся, вытащил горе-добытчика из воды и доставил на сушу. Во второй части испытания женихам нужно было по карте искать еду, спрятанную Розой. Все участники успешно справились с заданием.
Тройное свидание
Кадр из шоу «Сердце Клавы». Фото: канал «Пятница!»
На свидание в третьем выпуске Клава пригласила одновременно двух участников: Максима Панурова и Александра Чуракова. Мужчинам пришлось бороться за внимание девушки во время катания на квадроциклах. Парни в рамках свидания участвовали в испытании на скорость: они должны были проехать через поле, добыть флаги и привезти их Клаве.
Победителем стал Максим Пануров, который обогнал Александра и забрал два флага из трех. Участник получил возможность покатать девушку на квадроцикле и поговорить с ней наедине. За время этой поездки Клава поняла, что у нее нет чувств к Максиму, и отметила отсутствие у него романтичности. На ужине, который завершал свидание, певица сообщила Максиму Панурову, что он покидает проект.
Церемония выгона
Кадр из шоу «Сердце Клавы». Фото: канал «Пятница!»
Церемония выгона участников оказалась зрелищной. Парни по очереди должны были перерезать провода бомбы. Если секундомер останавливается, то мужчина продолжает борьбу за сердце певицы, но если происходит «взрыв», то участник покидает проект. В третьем эпизоде по решению Клавы ушли Михаил Хасия и Александр Чураков.
Первый был настолько расстроен, что сбежал с церемонии, даже не попрощавшись с певицей. Илья Бодров сам захотел прекратить свое участие в проекте, потому что видит Клаву только в качестве друга. Он попросил отдать свое место Михаилу Хасии, но главная героиня отказала.
К концу второй недели в проекте осталось только шесть участников, которые продолжат борьбу за сердце знаменитой невесты. В следующем выпуске парни окажутся в эпохе бэби-бумеров. Им предстоит познакомиться с бабушкой Клавы и показать свою готовность стать отцами.
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