Где в России живет Дед-паук

Тревел-шоу «Жизнь своих» возвращается на Первый канал с новым сезоном. В свежем выпуске от 10 сентября путешественник Евгений Кривцов и его команда отправятся в Красноярск, чтобы познакомиться с местными жителями и отведать блюда местной кухни.

«Если бы я родился в Сибири, мог бы стать человеком-пауком и научиться без страховки покорять Красноярские столбы. Еще знал бы, как из песка получать золото», — говорит ведущий. «Живи я в Красноярске, возможно, был бы регбистом и играл в одной из самых сильных команд страны. Продолжал бы династию тех, кто построил Красноярскую ГЭС. Или выбрал бы работу погорячее — спасал город от огня. По выходным отдыхал бы на уникальном острове, где живет почти пять тысяч сусликов».

Если спросить у местных, какую главную достопримечательность стоит увидеть, все в один голос скажут — Красноярские столбы. Этот национальный парк создали почти сто лет назад по инициативе местных жителей.

И у него есть живая легенда — Дед-паук. С 40 лет Андрей Андронович Дидух всерьез увлекается скалолазанием и покорением Красноярских столбов. Высота их может достигать ста метров, но мужчина поднимается по ним шутя, без страховки.