Где в России живет Дед-паук

Тревел-шоу «Жизнь своих» возвращается на Первый канал с новым сезоном. В свежем выпуске от 10 сентября путешественник Евгений Кривцов и его команда отправятся в Красноярск, чтобы познакомиться с местными жителями и отведать блюда местной кухни.
«Если бы я родился в Сибири, мог бы стать человеком-пауком и научиться без страховки покорять Красноярские столбы. Еще знал бы, как из песка получать золото», — говорит ведущий.
«Живи я в Красноярске, возможно, был бы регбистом и играл в одной из самых сильных команд страны. Продолжал бы династию тех, кто построил Красноярскую ГЭС. Или выбрал бы работу погорячее — спасал город от огня. По выходным отдыхал бы на уникальном острове, где живет почти пять тысяч сусликов».
Если спросить у местных, какую главную достопримечательность стоит увидеть, все в один голос скажут — Красноярские столбы. Этот национальный парк создали почти сто лет назад по инициативе местных жителей.
И у него есть живая легенда — Дед-паук. С 40 лет Андрей Андронович Дидух всерьез увлекается скалолазанием и покорением Красноярских столбов. Высота их может достигать ста метров, но мужчина поднимается по ним шутя, без страховки.
Красноярские столбы. Фото: Первый канал
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В Красноярском крае добывают около 20% всего золота России. А на предприятии «Красцветмет» из руды делают символ богатства — золотые слитки наивысшей пробы. Здешние грузчики буквально ворочают миллиардами.
Также Евгений побывал в историческом квартале Красноярска, где сохранилось 100-летнее здание пожарной части. Ведущий Первого канала сам влез в шкуру пожарного и познал трудности этой профессии.
А еще путешественник покажет зрителям Красноярскую ГЭС, одаренных детей из школы-интерната «Школа космонавтики», и остров Татышев, на котором живут тысячи сусликов.
Смотрите «Жизнь своих» — 10 сентября в 10:15 на Первом канале.