«Спортсмемы», кулинарный косплей и мультсериалы: на канале 2х2 стартует жаркий сентябрь

Календарное лето закончилось, но телеканал 2х2 готов вернуть жару в вашу жизнь. А именно горячими премьерами сентября, где найдется место и спортивными мемам, и кулинарному косплею, и новым сериалам: анимационным и игровым, российским и зарубежным, пугающе реалистичным и захватывающе романтичным.

Одна из самых мощных премьер начала осени – сериал онлайн-кинотеатра Premier «Эпидемия», который похвалил сам Стивен Кинг, а права на показ приобрел Netflix. Показ начнется 11 сентября в 23:05.

Фанатам других миров, межпространственных путешествий и безумия мультивселенского масштаба придутся по вкусу еще две ярких премьеры.

С 11 сентября в 7:45, с понедельника по пятницу, будет транслироваться мультсериал «Приключения Пети и Волка». Автор картины – Алексей Лебедев – знаковая личность для 2х2, ведь именно он является создателем «Атомного леса», одного из первых анимационных проектов телеканала.

А вечером того же дня, в 21:30, окунитесь в виртуальную реальность вместе с Лу Сяо Бэйем – прикованным к инвалидному креслу киберспортсменом – в сериале «Кроссфаер».