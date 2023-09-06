«Спортсмемы», кулинарный косплей и мультсериалы: на канале 2х2 стартует жаркий сентябрь

Календарное лето закончилось, но телеканал 2х2 готов вернуть жару в вашу жизнь. А именно горячими премьерами сентября, где найдется место и спортивными мемам, и кулинарному косплею, и новым сериалам: анимационным и игровым, российским и зарубежным, пугающе реалистичным и захватывающе романтичным.
Одна из самых мощных премьер начала осени – сериал онлайн-кинотеатра Premier «Эпидемия», который похвалил сам Стивен Кинг, а права на показ приобрел Netflix. Показ начнется 11 сентября в 23:05.
Фанатам других миров, межпространственных путешествий и безумия мультивселенского масштаба придутся по вкусу еще две ярких премьеры.
С 11 сентября в 7:45, с понедельника по пятницу, будет транслироваться мультсериал «Приключения Пети и Волка». Автор картины – Алексей Лебедев – знаковая личность для 2х2, ведь именно он является создателем «Атомного леса», одного из первых анимационных проектов телеканала.
А вечером того же дня, в 21:30, окунитесь в виртуальную реальность вместе с Лу Сяо Бэйем – прикованным к инвалидному креслу киберспортсменом – в сериале «Кроссфаер».
Для любителей спорта 11 сентября в 9:55 стартует шоу «Спорстмемы 2х2». Зрителей ждет знакомство с самыми странными видами соревнований, которые действительно существуют. Ведет передачу звезду YouTube Юрий The Professional.
С 13 сентября каждую среду в 9:55 отправляйтесь на утреннюю зарядку вместе с новой программой «Вставай на 2х2».
А если мемных видов спорта и старой доброй зарядки для вас недостаточно, то 2х2 подготовил настоящий хардкор - как для ценителей регби, так и для тех, кто никогда в жизни не видел ни одного матча. В шоу «Раз на раз» регбисты, блогеры, спортсмены и селебрити будут сносить друг друга с ног в попытках занести мяч за линию. Премьера – 22 сентября в 22:30.
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17 сентября в 19:05 смотрите шоу-обзор российских фестивалей «Инспектор 2х2». Дина Мар и Лео Канделаки осмотрят каждый угол, сцену и полянку открытого мероприятия и узнают у посетителей, стоил ли этот фестиваль потраченного времени.
А для любителей азиатской еды запущена передача «Ешь, Люби, Косплей», где гости готовят блюда из Японии, Кореи и Китая, но только по фото, без всяких рецептов.
Встречайте жаркий сентябрь на канале 2х2.