Мария Горбань зовет в Суздаль, а Клава Кока лакомится тортиками

«Inтуристы», тревел-шоу
36-летняя актриса Мария Горбань и комик Алексей Кривеня ищут в России места, которые ничем не уступают заграничным достопримечательностям. В новом сезоне Маша и Алеша побывают в Тамани, Архангельске, Суздале, Владимире и Ярославле и расскажут, как провести идеальный отпуск на родине. «В такие моменты особенно люблю свою работу: и снимаешься, и открываешь для себя много всего интересного», - радуется Маша.
СТС, суббота/11.00.
«Наши», патриотическая программа
Фото: соцсети
63-летний народный артист Дмитрий Харатьян не только снимается в кино, но и прекрасно поет,
дает концерты. Актер исполняет композиции из советских кинофильмов, бардовские песни. Последние полтора года Дмитрий приезжает с концертами в госпитали, выступал перед солдатами в Макеевке. А теперь он встречается с военнослужащими, их родственниками, жителями новых территорий, медиками, волонтерами в студии новой патриотической программы «Наши» на канале «Россия 1».
Вместе с Харатьяном передачу ведет певица Юта. Артисты рассказывают о судьбах людей, которые соприкасались с СВО, а также помогают участникам передачи.
Дмитрий говорит, что на программе будут рассматривать конкретные жизненные истории героев: «Мы как рупор правды, которую рассказывают люди о себе сами. Пытаемся помочь не только морально, но и конкретными действиями».
«Россия 1», понедельник - четверг/15.00.
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«Здравствуй, сладкий!», кулинарное шоу
Фото: канал «Суббота»
27-летняя певица Клава Кока нарасхват не только на сцене, но и на телевидении. Сейчас ей ищут жениха в передаче «Сердце Клавы». А сама Клава бывает не только героиней программ, но и телеведущей. С кондитером Ниной Тарасовой она ведет передачу «Здравствуй, сладкий!» на телеканале «Суббота!». В шоу участники готовят десерты, соревнуясь за заказ от звездного гостя.
Сейчас идет кастинг в новый сезон. Зовут тех, кто гордится своим фирменным десертом и умеет его креативно подавать - и кондитеров, и домохозяек. «Обожаю десерты, - признается Клава. Я пробовала безумное количество десертов по всему миру, а мои любимые - меренговый фисташковый рулет с малиной и мамины блины. Я тоже умею их готовить, но у мамы все равно вкуснее».
«Суббота!»/Осень.
«Звезды сошлись», шоу о звездах
Фото: соцсети
Передача выходит на НТВ с 2017 года. В студии собираются звезды и обсуждают с ведущими какую-то резонансную тему. Постоянная ведущая - Лера Кудрявцева, ее первым соведущим был Оскар Кучера. В 2020 году Кучера ушел по собственному желанию, так как ему надоело копаться в «желтой» тематике.
Его сменил телеведущий Александр Колтовой, который трагически погиб в ноябре 2020 года. С января 2021 года соведущим Кудрявцевой стал Антон Привольнов, который покинул проект в 2022-м. Какое-то время компанию Кудрявцевой составлял продюсер Иосиф Пригожин, но и он ушел заниматься другими проектами.
В итоге пару Лере в новом телесезоне составил актер театра и кино Тимур Еремеев. У Тимура уже был опыт работы на телевидении. Два года он вел скандальное ток-шоу «На самом деле» на Первом канале, где сменил в роли ведущего Дмитрия Шепелева.
Телевизионщики заприметили Тимура, когда он был главным героем шоу «Пусть говорят». Еремеев тогда доказывал, что он внебрачный сын звезды народного артиста СССР Спартака Мишулина. Ток-шоу на эту тему были рейтинговыми и резонансными, актер стал звездой экрана.
Тимур поделился первыми впечатлениями от новой работы: «Лера хороший человек, это понимаешь сразу. Я почувствовал добрую, позитивную энергию и от команды, и от проекта в целом. Хочется привнести в программу частичку себя. Импровизация и живой диалог - самое ценное в кадре».
НТВ, воскресенье/23.15.
«Вы поете великолепно», караоке-шоу
Фото: соцсети
38-летняя певица Ольга Серябкина впервые стала телеведущей. В паре с актером Тимуром Бaтрутдинoвым она ведет кaрaoке-шoу «Вы поете великолепно» на канале ТВ-3. Тимур подружился с Ольгой на съемках другого проекта - pеалити-шoу «Выжить в Дубае», где они были просто участниками. После возвращения Тимур снялся в клипе Ольги на песню «Не забыла». А потом их позвали вести телепередачу.
«Если вы думали, что после клипа больше не увидите нас вместе, не дождетесь! - говорит Серябкина. - Впереди вас ждет мощный музыкальный проект, и мы сделаем все, чтобы смотреть его было не скучно».
В шоу «Вы поете великолепно» две звезды соревнуются друг с другом в караоке. Им помогают обычные люди, которых отбирают на кастинге. Звезды приглашают в свою команду тех, кто, на их взгляд, может помочь набрать больше баллов. Денежный приз для победителей формируется из расчета 1 балл - 1 рубль.
ТВ-3/Осень.