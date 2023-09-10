Мария Горбань зовет в Суздаль, а Клава Кока лакомится тортиками

63-летний народный артист Дмитрий Харатьян не только снимается в кино, но и прекрасно поет,

дает концерты. Актер исполняет композиции из советских кинофильмов, бардовские песни. Последние полтора года Дмитрий приезжает с концертами в госпитали, выступал перед солдатами в Макеевке. А теперь он встречается с военнослужащими, их родственниками, жителями новых территорий, медиками, волонтерами в студии новой патриотической программы «Наши» на канале «Россия 1».

Вместе с Харатьяном передачу ведет певица Юта. Артисты рассказывают о судьбах людей, которые соприкасались с СВО, а также помогают участникам передачи.

Дмитрий говорит, что на программе будут рассматривать конкретные жизненные истории героев: «Мы как рупор правды, которую рассказывают люди о себе сами. Пытаемся помочь не только морально, но и конкретными действиями».

«Россия 1», понедельник - четверг/15.00.

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