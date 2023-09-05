Новый выпуск «Сердце Клавы»: с кем было первое свидание, и кто с треском вылетел

Телеканал «Пятница!» продолжает показывать историю любви Клавы Коки в реалити «Сердце Клавы». Двенадцать претендентов вступили в борьбу за расположение известной певицы.
Смертельная полоса препятствий, два первых свидания, завтрак в постель, рэп-оды и настоящий средневековый бал. Вспоминаем самые яркие моменты из второго выпуска.
Сердца за любовь
Фото: канал «Пятница!»
Первым испытанием потенциальных женихов Клавы стала экстремальная полоса препятствий. Мужчины должны были нырнуть в ледяную воду, достать со дна мыльное сердце, пробежать с ним через огненную трубу и взобраться по скользкой наклонной стене, чтобы вручить сердце Клаве и иметь возможность пригласить девушку на свидание.
«Надеюсь, что хотя бы один добежит» — сказала Роза Сябитова, наставница Клавы, и недооценила упорство парней. С дистанции сошли только Павел Краснов, Антон Попович и Максим Пануров. По результатам испытания девушка отдала право первого свидания на проекте Андрею Шаркову.
Первое свидание на проекте
Фото: канал «Пятница!»
Андрей Шарков первый получил от Клавы приглашение на свидание. Он организовал прогулку на лодке, пикник и выступление музыкантов инструментального оркестра, которые исполнили песню Клавы Коки «Покинула чат». Андрей, вернувшись к остальным участникам проекта, решил не раскрывать конкурентам подробности свидания.
А Клава в ходе обсуждения свидания с Розой упомянула, что ее смутило то, как много Андрей говорил о своих детях. Сваха успокоила невесту и посоветовала еще понаблюдать за Андреем и за чувствами Клавы рядом с ним. Но это не единственное свидание в выпуске. Антон Попович, победитель второго испытания, устроил для девушки прогулку на лошадях в лучах закатного солнца.
Испытание завтраком
Фото: канал «Пятница!»
Во втором выпуске реалити «Сердце Клавы» парням нужно было за 20 минут приготовить завтрак в постель для главной героини. Участникам были предоставлены различные продукты, в том числе и те, которые Клава не ест. Оказалось, что большинство женихов не умеет готовить, поэтому им приходилось проявлять креативность.
Максим Пануров принес девушке сэндвич в виде дивана, а Владислав Прокопьев вырезал букву «К» из хлеба. По результатам этого испытания на свидание отправился Антон Попович, потому что точнее всех угадал, что ест Клава на завтрак (тост с авокадо и красной рыбой). Оказалось, что певица проверяла парней еще и на этикет, предлагая им сесть к ней на кровать. Проверку прошел только Александр Фатерин, который вежливо отказался.
Оды от кавалеров
Фото: канал «Пятница!»
Пока Антон наслаждался свиданием с Клавой, остальные участники должны были написать стихотворение для главной героини, чтобы зачитать его как рэп-оду на балу в финале выпуска. Раскрывать поэтические способности женихам помогал рэпер Natan.
После выступления Павла Краснова Клава остановила представление од и позвала его на личный разговор, потому что усомнилась в искренности парня. Беседа не помогла, и Павел покинул проект.
Интрига с цветами
Фото: канал «Пятница!»
Во время бала участникам предстояло удивить Клаву Коку танцем и одой. Периодически женихи получали от героини брошь в виде цветка. Значение цветов держалось в секрете от участников проекта. В конце бала Клава объяснила, что клевер означает симпатию, роза — второй шанс, лилия — «я мало знаю о тебе, но ты мне нравишься», а участники, получившие ромашку, покинут проект. В конце второго выпуска домой уехали Владислав Прокопьев и Павел Краснов.
После первой недели в проекте осталось 10 участников, которые продолжат борьбу за сердце главной героини. В следующем выпуске парням предстоит выживать в суровых условиях и проявить все свои мужские качества. Смотрите новый выпуск реалити «Сердце Клавы» в следующий вторник в 19:00 на «Пятнице!».
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