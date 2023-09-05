Новый выпуск «Сердце Клавы»: с кем было первое свидание, и кто с треском вылетел

Первым испытанием потенциальных женихов Клавы стала экстремальная полоса препятствий. Мужчины должны были нырнуть в ледяную воду, достать со дна мыльное сердце, пробежать с ним через огненную трубу и взобраться по скользкой наклонной стене, чтобы вручить сердце Клаве и иметь возможность пригласить девушку на свидание.

«Надеюсь, что хотя бы один добежит» — сказала Роза Сябитова, наставница Клавы, и недооценила упорство парней. С дистанции сошли только Павел Краснов, Антон Попович и Максим Пануров. По результатам испытания девушка отдала право первого свидания на проекте Андрею Шаркову.

Первое свидание на проекте