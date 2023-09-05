«Наконец-то не приходилось скрывать эмоций»: Киселева, Слуцкий, Карнавал пришли в новый сезон «Импровизаторов»

Поздно вечером 15 сентября на накале СТС выйдет второй сезон комедийного шоу «Импровизаторы», в котором комики Антон Шастун, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Арсений Попов встретятся с новыми гостями.

В программу приглашены Леонид Слуцкий, Мария Киселева, Андрей Рожков, Валя Карнавал, Роман Постовалов, Екатерина Волкова, рэпер ST, Сергей Сафронов и Александр Белькович.

«Нам и раньше нравилось, а сейчас, кажется, еще лучше стало, — говорит Дмитрий Позов. — Такое улучшение хорошего: добавились новые рубрики, теперь больше общения, мы иначе взаимодействуем с гостем. В этот раз много гостей, которые ассоциируются с каналом. С кем-то впервые встретились и познакомились. Например, были в восторге, когда узнали, что будет сниматься Андрей Рожков».

Став гостем шоу, актер «Уральских пельменей» признался, что импровизационные номера зрители любят особенно.

«Зал обожает, когда мы, «пельмени», что-то делаем не по плану. Ведь мы уже люди пожилые, часто забываем слова, — пошутил Рожков в студии. — А здесь очень простые пацаны, комфортные в общении, поэтому сразу почувствовал себя в своей тарелке».

«В футболе тоже есть место импровизации, — отметил тренер Леонид Слуцкий. — Никогда не знаешь, что случится в следующую минуту, как будут развиваться события: кто-то может быть травмирован, удален, плохо себя чувствует. Поэтому, конечно, тренерство — это во многом импровизация. Да и мне гораздо легче импровизировать, чем все делать по плану».

«Я не знала, что будет происходить, но было весело и достаточно необычно, — поделилась эмоциями ведущая Мария Киселева. — На самом деле я часто смеюсь во время съемок моей программы. Но зрители этого не видят, потому что я сдерживаюсь. И здесь с импровизаторами наконец-то не приходилось скрывать эмоций».

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