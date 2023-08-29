По обе стороны предательства: Оскар Кучера стал участником второго сезона шоу «Новые звезды в Африке»

17 сентября на канале ТНТ стартует второй сезон шоу «Новые звезды в Африке». Одним из участников продолжения проекта станет известный актер и телеведущий Оскар Кучера.

Артисту быстро пришлось понять, что собравшиеся вокруг него звезды — это не одна большая команда. Первые сезоны телепроекта показали, что даже самые крепкие коалиции разбиваются ради личной выгоды и победы. Особенно когда на кону стоит приз в 5 миллионов рублей.

Как рассказали организаторы шоу, на съемках Кучера не раз столкнулся со своими фобиями буквально «лицом к лицу», оказался по обе стороны предательства и даже пошел на обман.

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