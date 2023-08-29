Дети Борщевой, Преснякова, Запашного пришли на шоу зарабатывать деньги своими талантами

Дети российских звезд приняли участие в проекте «Вундеркинды» канала «Пятница!». Напомним, это шоу, в котором юные игроки зарабатывают деньги своими талантами.

На этот раз среди участников оказались сын Владимира Преснякова и Натальи Подольской — 8-летний Артемий, дочь Аскольда Запашного — 12-летняя Эльза, сын Натальи Медведевой — 7-летний Илья, дочь Елены Борщевой — 8-летняя Ума и другие ребята.

Кто из них умеет гнуть железо голыми руками? А кто знает пять языков и может определить пробу золота на глаз? Ответы на эти вопросы будут искать звездные гости проекта: Регина Тодоренко и Юрий Стоянов. Они будут угадывать, какими талантами обладает каждый ребенок в студии. За каждую ошибку команда детей получает денежный приз.

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Поддержать маму в студию пришел и сын Регины Тодоренко — Миша, а за маленьких участников болели их родители и родственники.

«Секрет воспитания талантливого ребенка — любить просто за то, что он есть, и во всем поддерживать», — отметила комедийная актриса Елена Борщева.

Ведущий проекта — Роман Каграманов.

Не пропустите премьеру шоу «Вундеркинды» — 29 августа в 21:30 на канале «Пятница!».