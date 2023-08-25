Чем заняться в Анапе и Геленджике, кроме купания в море

Тревел-шоу «Поехали!» возвращается после летних каникул. 26 августа зрителей Первого канала ожидает телевизионная поездка в Анапу и Геленджик.

В Геленджике Мария Осадник и Евгений Покровский прогулялись по самой длинной в России набережной, поднялись на канатной дороге на склон Маркотхского хребта к самому большому в мире Поклонному кресту. А еще посетили местный гольф-клуб и попробовали себя в роли гольфистов.

Затем побывали ведущие в усадьбе Владимира Короленко, расположенной в ущелье Джанхота среди реликтовых пицундских сосен. А черноморский закат ведущие встретили под парусами на яхте, наслаждаясь видами гор Главного Кавказского хребта.

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