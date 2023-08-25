Чем заняться в Анапе и Геленджике, кроме купания в море

Тревел-шоу «Поехали!» возвращается после летних каникул. 26 августа зрителей Первого канала ожидает телевизионная поездка в Анапу и Геленджик.
В Геленджике Мария Осадник и Евгений Покровский прогулялись по самой длинной в России набережной, поднялись на канатной дороге на склон Маркотхского хребта к самому большому в мире Поклонному кресту. А еще посетили местный гольф-клуб и попробовали себя в роли гольфистов.
Затем побывали ведущие в усадьбе Владимира Короленко, расположенной в ущелье Джанхота среди реликтовых пицундских сосен. А черноморский закат ведущие встретили под парусами на яхте, наслаждаясь видами гор Главного Кавказского хребта.
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В Анапе Маша и Женя позанимались йогой прямо на пляже, поднялись на Лысую гору в Су-Псехе, наловили мидий и устриц акватории Большого Утриша. Маша настояла, что фотосессию нужно устроить в Джемете - на самых высоких на побережье Черного моря песчаных дюнах и барханах.
«Курорты Краснодарского края – любимое место отдыха для миллионов россиян, – говорит Мария Осадник. – Поверьте, здесь есть чем занять себя, помимо моря и пляжа. Уж я это точно знаю, потому что для меня это знакомые с детства места, ведь я родилась и выросла в Краснодарском крае».
Смотрите тревел-шоу «Поехали!» – 26 августа в 11:10 на Первом канале.