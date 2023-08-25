Клава Кока нашла мужчину мечты: как это было — покажет «Пятница!»

На время проекта Клава и претенденты на ее сердце поселились на берегу Истринского водохранилища в особняке с фонтанами, который построен по чертежам Николы Микетти — придворного архитектора Петра Первого в 1718–1723 годах.

Каждый эпизод «Сердца Клавы» будет тематическим. Зрители увидят бал ХIХ века с вальсами и рэпом, а также выживание в условиях дикой природы, где участникам предстоит жить в палатках и готовить на костре.

В «детском» выпуске парни будут пеленать 8-месячных детей на скорость и демонстрировать, какими они могли бы стать отцами. А в одном из эпизодов участникам предстоит знакомство с бабушкой Клавы Коки. Всего в эфир выйдет шесть выпусков.

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За время проекта Клава побывала на 12 свиданиях, у нее были путешествие на велосипедах, конная прогулка в поле, свидание «в костюме пчелы», поездка по городу на кровати-платформе и многое другое. Парни подарили ей 16 подарков и посвятили 15 текстов: от песен до писем с клятвами. Певица сменила 33 наряда для свиданий, 198 раз обнималась и трижды целовалась (по-настоящему).

Все это покажут на канале «Пятница!» в проекте «Сердце Клавы». Не пропустите премьеру – 29 августа в 19:00.