Клава Кока нашла мужчину мечты: как это было — покажет «Пятница!»

29 августа на канале «Пятница!» стартует романтическое реалити-шоу «Сердце Клавы», в котором популярная певица Клава Кока нашла мужчину мечты.
Молодая артистка давно мечтала о серьезных отношениях, замужестве и семье. И вот благодаря телешоу она встретила любовь. Имя и лицо ее избранника пока держатся в секрете. Кто он — поклонники узнают из выпусков проекта.
Судя по страничкам Клавы в соцсетях, влюбленные уже отметили вместе день рождения поп-принцессы, съездили в совместное путешествие, а по вечерам мужчина встречает девушку дома букетами роз. «Пятница!» покажет, как все начиналось и чем один из 26 участников шоу смог покорить сердце звезды.
Избранник уже есть. Осталось узнать, кто это. Фото: из личного архива звезды
«Сначала я подумала, что искать любовь во всеуслышание — какой-то бред. Но ведь встретить своего человека можно когда и где угодно! Поэтому я решила попробовать, — поделилась Кока. — У меня не было отношений два года, мне хотелось окунуться в море чувств, любви и искренности. Я скучала по бабочкам в животе и мечтала взаимно влюбиться! И вот с одним из участников проекта у нас все сложилось. Сейчас мы наслаждаемся друг другом и кайфуем в моменте».
Среди претендентов на сердце Клавы — представители самых разных профессий: пилот, массажист, учитель, стриптизер, маркетолог, художник и даже шоколадный магнат-миллионер. Выбрать достойного кандидата Клаве помогала главная сваха страны Роза Сябитова.
«На проекте Клава была моей клиенткой, мы с ней вместе проходили все этапы на пути к замужеству. Я давала ей советы перед свиданиями, разбирала ошибки. В результате она нашла того самого! Кто знает, может, ее помолвка не за горами», — прокомментировала телеведущая.
На протяжении всего отбора рядом с Клавой был ее близкий друг Роман Каграманов.
«Сколько лет уже девчонка билась в поисках бойфренда? Клава очень много работает, сама зарабатывает на жизнь, и таким девушкам, как она, нужен не просто парень, а мужчина-стена, за которым она пойдет, на кого будет равняться, а вместе они будут вдохновлять друг друга на новые свершения», — отмечает шоумен.
Роман Каграманов и Роза Сябитова со своей задачей справились. Фото: канал «Пятница!»
На время проекта Клава и претенденты на ее сердце поселились на берегу Истринского водохранилища в особняке с фонтанами, который построен по чертежам Николы Микетти — придворного архитектора Петра Первого в 1718–1723 годах.
Каждый эпизод «Сердца Клавы» будет тематическим. Зрители увидят бал ХIХ века с вальсами и рэпом, а также выживание в условиях дикой природы, где участникам предстоит жить в палатках и готовить на костре.
В «детском» выпуске парни будут пеленать 8-месячных детей на скорость и демонстрировать, какими они могли бы стать отцами. А в одном из эпизодов участникам предстоит знакомство с бабушкой Клавы Коки. Всего в эфир выйдет шесть выпусков.
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За время проекта Клава побывала на 12 свиданиях, у нее были путешествие на велосипедах, конная прогулка в поле, свидание «в костюме пчелы», поездка по городу на кровати-платформе и многое другое. Парни подарили ей 16 подарков и посвятили 15 текстов: от песен до писем с клятвами. Певица сменила 33 наряда для свиданий, 198 раз обнималась и трижды целовалась (по-настоящему).
Все это покажут на канале «Пятница!» в проекте «Сердце Клавы». Не пропустите премьеру – 29 августа в 19:00.