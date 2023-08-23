Две новые звезды: появились первые кадры со съемок юбилейного сезона шоу «Ну-ка, все вместе!»

На канале «Россия» в самом разгаре идут съемки пятого, юбилейного сезона вокального шоу «Ну-ка, все вместе!». И вот появились первые кадры из студии телепроекта.
Ряды музыкальных экспертов программы впервые пополнили популярные певицы Маша Распутина и Люся Чеботина. Они присоединились к сотне жюри, возглавляемой Сергеем Лазаревым, а также исполнили свои самые любимые телезрителями хиты.
Люся Чеботина и Маша Распутина в шоу «Ну-ка, все вместе!». Фото: канал «Россия»
«Для меня главное - это энергия во время выступления: без энергии артиста нет, даже если у него прекрасные вокальные данные. Жизнь и энергия – вот мои критерии оценки. Только такой артист будет интересен на сцене», - отметила Маша Распутина.
«Судить в жюри очень ответственно, потому что ты понимаешь, что только из-за того, что ты можешь не встать, какой-то участник может не пройти дальше в полуфинал. И эту ответственность каждую секунду ощущают люди, которые сидят на стене», - добавила Люся Чеботина.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Премьера пятого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!» - скоро на канале «Россия».