Две новые звезды: появились первые кадры со съемок юбилейного сезона шоу «Ну-ка, все вместе!»

На канале «Россия» в самом разгаре идут съемки пятого, юбилейного сезона вокального шоу «Ну-ка, все вместе!». И вот появились первые кадры из студии телепроекта.

Ряды музыкальных экспертов программы впервые пополнили популярные певицы Маша Распутина и Люся Чеботина. Они присоединились к сотне жюри, возглавляемой Сергеем Лазаревым, а также исполнили свои самые любимые телезрителями хиты.