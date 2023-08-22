Новые таланты против звезд проекта: на НТВ стартует суперсезон «Ты супер!»

3 сентября на канале НТВ стартует суперсезон международного вокального конкурса для детей, оставшихся без попечения родителей, — «Ты супер!». Каждую неделю в рамках состязания на большую сцену будут выходить талантливые ребята, которые, несмотря на трудное детство, не потеряли веру в себя и желание стать профессиональными артистами.

Наставлять и поддерживать конкурсантов будет команда профессионального жюри: композитор Игорь Крутой, актер и музыкант Алексей Воробьев, также популярные певицы Ани Лорак и Люся Чеботина, которые впервые займут кресла звездных судей проекта.

В суперсезоне на сцену выйдут 50 юных участников из России, Беларуси, Казахстана и Молдовы. Это будут 20 новых конкурсантов и 30 ребят из прошлых сезонов. Среди них, например, победитель первого суперсезона и четвертого сезона, представитель России на «Детском Евровидении», победитель «Детской Новой волны» Денберел Ооржак.

«Моя жизнь сильно изменилась после «Ты супер!», я благодарен его создателям за все! Проект дал большую уверенность на дальнейшую работу, появилось огромное желание дальше развиваться и познавать новое. У меня нет никаких сомнений в том, что суперсезон пройдет на ура!» — говорит юноша.

Также среди участников — Иван Масленников из Тамбовской области и Анастасия Нагорнова из Томска. Ваня впервые вышел на сцену «Ты супер!» в первом суперсезоне, затем вернулся год спустя — оба раза парень становился финалистом проекта. В каждом сезоне его приходили поддерживать мэтры российской эстрады: Тамара Гвердцители, а затем Сергей Лазарев.

Настя впервые стала участницей «Ты супер!» в прошлом сезоне: ее дебютное выступление стало первым разом в истории проекта, когда судья аплодировал стоя — Ирина Дубцова не могла сдержать восторг. В итоге девочка победила в шестом сезоне.