Добро пожаловать на адский корабль: Константин Ивлев устроил кулинарные испытания на берегу

Затем участников ждут испытания в лесу: шинкование капусты на скорость, взбивание яичных белков и выжимание лимонов. Кто не справится, останется без спального мешка, палатки и сухпайка.

А в финальной части выпуска кулинары отправятся на лучшую винодельню России, где на кухне фешенебельного ресторана им предстоит приготовить свое авторское блюдо. Помогать оценивать готовку участников Ивлеву будут су-шефы Александр «Рэмбо» Пушков и Светлана Сурсикова.

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Тот, кто лучше всех справится с заданиями черноморского побережья, попадет в кулинарную академию шефа и продолжит борьбу за золотой китель и денежный приз.

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