Добро пожаловать на адский корабль: Константин Ивлев устроил кулинарные испытания на берегу

23 августа на канале «Пятница!» стартует второй сезон «Адского шефа» — экстремального кулинарного реалити-шоу, в котором Константин Ивлев выходит за пределы кухни. 25 поваров со всей страны будут бороться за место в кулинарной академии Ивлева и за звание лучшего повара России.
В первом выпуске участники отправятся на черноморское побережье. Им предстоит приготовить блюдо из даров Черного моря, поразив Константина вкусом и подачей. Продукты нужно будет найти на «адском корабле» и за час приготовить в полевых условиях с помощью подручных средств.
Время готовить! Фото: канал «Пятница!»
Затем участников ждут испытания в лесу: шинкование капусты на скорость, взбивание яичных белков и выжимание лимонов. Кто не справится, останется без спального мешка, палатки и сухпайка.
А в финальной части выпуска кулинары отправятся на лучшую винодельню России, где на кухне фешенебельного ресторана им предстоит приготовить свое авторское блюдо. Помогать оценивать готовку участников Ивлеву будут су-шефы Александр «Рэмбо» Пушков и Светлана Сурсикова.
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Тот, кто лучше всех справится с заданиями черноморского побережья, попадет в кулинарную академию шефа и продолжит борьбу за золотой китель и денежный приз.
Не пропустите премьеру второго сезона шоу «Адский шеф» — 23 августа в 19:00 на канале «Пятница!».