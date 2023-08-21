Полуночный Михалков: «Пятница!» устроит ретроспективу ранних фильмов культового режиссера

На канале «Пятница!» продолжается интеллектуальный проект «Полночь» — показы авторского художественного и документального кино со всего мира. С 21 по 25 августа зрителям представят коллекцию ранних фильмов российского режиссера Никиты Михалкова, лауреата премии «Оскар».

21 августа — «Свой среди чужих, чужой среди своих» — режиссерский дебют Михалкова. Постановщик очень любил вестерны и мастерски адаптировал историко-революционный материал в форму классического вестерна для отечественной аудитории. Фильм, вдохновленный наследием Клинта Иствуда, рассказывает о вечном стремлении русского человека устроить светлое будущее, невзирая на все препятствия и трудности на пути.

22 августа — «Раба любви» — пронзительная интерпретация судьбы актрисы Веры Холодной. Фильм потрясает глубокой стилизацией, Михалкову тонко удалось передать дух эпохи, слома всего устоявшегося и духовного кризиса целого народа. После выхода в прокат режиссерскую работу увидели около 11 миллионов человек, а права на показ выкупили многие страны мира.

23 августа — «Неоконченная пьеса для механического пианино» — в основу картины легла пьеса Антона Чехова «Безотцовщина». Данный фильм по праву признают самой тонкой экранизацией писателя — о вечной проблематике русской интеллигенции в усадебных интерьерах. После проката фильм удостоился многочисленных наград престижных отечественных и международных кинофестивалей.