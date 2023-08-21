Полуночный Михалков: «Пятница!» устроит ретроспективу фильмов культового режиссера

На канале «Пятница!» продолжается интеллектуальный проект «Полночь» — показы авторского художественного и документального кино со всего мира. С 21 по 25 августа зрителям представят коллекцию фильмов российского режиссера Никиты Михалкова, лауреата премии «Оскар», а конкретно его раннее творчество.
21 августа — «Свой среди чужих, чужой среди своих» — режиссерский дебют Михалкова. Постановщик очень любил вестерны и мастерски адаптировал историко-революционный материал в форму классического вестерна для отечественной аудитории. Фильм, вдохновленный наследием Клинта Иствуда, рассказывает о вечном стремлении русского человека устроить светлое будущее, невзирая на все препятствия и трудности на пути.
22 августа — «Раба любви» — пронзительная интерпретация судьбы актрисы Веры Холодной. Фильм потрясает глубокой стилизацией, Михалкову тонко удалось передать дух эпохи, слома всего устоявшегося и духовного кризиса целого народа. После выхода в прокат режиссерскую работу увидели около 11 миллионов человек, а права на показ выкупили многие страны мира.
23 августа — «Неоконченная пьеса для механического пианино» — в основу картины легла пьеса Антона Чехова «Безотцовщина». Данный фильм по праву признают самой тонкой экранизацией писателя — о вечной проблематике русской интеллигенции в усадебных интерьерах. После проката фильм удостоился многочисленных наград престижных отечественных и международных кинофестивалей.
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24 августа — «Пять вечеров» — щемящая история непростой любви пары, когда-то разлученной войной, но встретившихся снова. Работа потрясает своей камерностью, минимумом движений камеры и блестящим актерским дуэтом Людмилы Гурченко и Станислава Любшина.
25 августа — «Урга: территория любви» — фильм, созданный при поддержке французских кинематографистов в 1991 году и удостоенный главного приза на кинофестивале в Венеции, а также номинант на премии «Золотой глобус» и «Оскар». Это драма о любви, человеческих ценностях, национальном характере и проблеме продолжения рода.
Фильмы будут выходить в эфир после конца рабочего дня, в полночь, без перерыва на рекламу.