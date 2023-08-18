Проект «Большая опера» вернется на ТВ после трехлетнего перерыва

24 августа начинаются съемки седьмого сезона грандиозного проекта канала «Россия–Культура» под названием «Большая опера».

Предыдущий, шестой сезон состоялся в 2019 году, и зрителям пришлось довольно долго ждать продолжения. При подготовке к новым выпускам оргкомитет «Большой оперы» рассмотрел более трех сотен заявок от желающих принять участие в состязании. В итоге к конкурсу допущены десять вокалистов из России и стран ближнего зарубежья.

Имена участников:

Елизавета Кулагина (сопрано, Россия);

Ирина Мулярчик (сопрано, Беларусь);

Екатерина Савинкова (сопрано, Россия);

Софья Цыганкова (сопрано, Россия);

Дарья Горожанко (меццо-сопрано, Беларусь);

Тигран Мелконян (тенор, Армения);

Динмухамед Кошкинбаев (баритон, Казахстан);

Ришат Решитов (баритон, Узбекистан);

Елисей Лаптев (бас-баритон, Россия);

Константин Федотов (бас, Россия).

Ведущие нового сезона стали журналистка, актриса и телеведущая Марика Абдразакова и оперный певец, заслуженный артист РФ Ильдар Абдразаков.

В состав жюри проекта вошли:

певица, заслуженная артистка РФ Марина Мещерякова (Россия);

руководитель оперной труппы Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина Медея Ясониди (Греция-Россия);

дирижер, работавший в лучших оперных театрах мира, маэстро Марко Боэми (Италия);

театральный режиссер, генеральный директор — художественный руководитель театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман (Россия);

певец, солист Сербского национального театра в Нови-Саде Желько Андрич (Сербия).

Сопровождать выступления конкурсантов будет Государственный Кремлевский оркестр Управления делами Президента РФ, художественный руководитель и главный дирижер Константин Чудовский.

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Семь тематических программ нового сезона проекта будут посвящены русской и западноевропейской опере, романсам Рахманинова и неаполитанской песне, старинным русским романсам и оперетте.

Первый съемочный день зачастую самый волнительный. Но «Большая опера» приготовила для всех конкурсантов сюрприз — в первый день никто из них не покинет проект. Игра на выбывание начнется во второй программе. К концу проекта участников останется трое, и из них жюри выберет победителя.

Добавим, что проект «Большая опера» снимается на «Мосфильме». Это проект канала «Россия-Культура», не имеющий аналогов в мире, запущенный в эфир в 2011 году.