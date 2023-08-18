Накал страстей еще выше: «Муз-ТВ» покажет второй сезон «Битвы поколений»

Осенью на канале «Муз-ТВ» стартует второй сезон шоу «Битва поколений». Заслуженные артисты схлестнутся с молодыми и дерзкими звездами в музыкальных поединках. Организаторы проекта обещают, что накал страстей между героями разных тысячелетий будет еще выше.

Благодаря первому сезону зрители получили свежее звучание культовых хитов, сенсационные каверы и яркие коллаборации. Песни мэтров, созданные десятилетия назад, получили новую жизнь и еще один виток популярности, а треки молодежи — взлетели на верхние строчки чартов.

«Благодаря «Битве поколений» на «Муз-ТВ» у меня опять какое-то новое дыхание у песни «Ну кто сказал тебе, что любви не бывает», — отмечал Николай Басков.

«Мы встретились на «Битве поколений» и пели песни друг друга. Ваня Дмитриенко подарил мне мою же песню «31-я весна», которую каким-то невероятным образом умудрился очистить от бремени 25 лет и вновь сделать молодой», — комментировала Диана Арбенина.

Кто в этот раз покорит судей своим творческим экспромтом и энергетикой? Чье живое выступление окажется мощнее, чьи треки заиграют новыми красками в исполнении оппонента и станут новыми суперхитами?

Еженедельно артисты первой величины из разных поколений будут исполнять абсолютный хит, песню о любви, горячую новинку и кавер на оппонента. Оценит участников звездное жюри, состоящее из молодых звезд и легенд российского шоу-бизнеса. Именно они выберут победителя каждого поединка и наградят его статуэткой звезды поколения «Муз-ТВ».

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В ближайшее время канал объявит участников и жюри нового сезона — следите за подробностями в эфире и в официальных аккаунтах «Муз-ТВ».