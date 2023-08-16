Это будет фееричный юбилей: стартуют съемки пятого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!»

21 августа стартуют съемки юбилейного пятого сезона музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия». Участники со всех уголков России и из-за рубежа соберутся в Москве, чтобы проявить себя на большой сцене и покорить своим талантом всю страну.

Организаторы проекта отмечают, что требования к уровню подготовки исполнителей повысились: в результате строгого кастинга в новый сезон из полученных 3000 заявок было отобрано 64 участника.

Ведущий шоу Николай Басков и глава сотни судей Сергеем Лазаревым с трепетом ожидают начала съемок. Особенное волнение у новичков в сотне, ведь они впервые появятся на судейской стене не в обычном сезоне, а – в юбилейном.

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Какими будут пятый сезон и новый состав суперзвезд, какой приз готовится победителю – в пятом сезоне все будет грандиознее.