Девушки из сферы эскорт-услуг откровенно рассказали о своей работе

23 августа в онлайн-кинотеатре Kion состоится премьера документального фильма «Жизнь по вызову. Док» — о реальных историях девушек из сферы эскорт-услуг.

В этой картине работницы «элитного» сегмента секс-индустрии современной России не скрывают своих лиц, рассказывая о заработках и опасностях нелегальной профессии. Героини фильма откровенно делятся, как они попали в эту сферу и почему в ней остаются, как складываются их отношения с семьей и окружением, хотят ли они что-то изменить.

Девушки описывают, насколько неоднороден рынок секс-услуг, какую роль в нем играют сутенеры, какие существуют места для встреч, графики и клиенты. Авторы проекта отвечают на вопросы, изменила ли технологическая революция природу нелегального рынка, действуют ли там юридические законы и нормы морали.