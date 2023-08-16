Девушки из сферы эскорт-услуг откровенно рассказали о своей работе

23 августа в онлайн-кинотеатре Kion состоится премьера документального фильма «Жизнь по вызову. Док» — о реальных историях девушек из сферы эскорт-услуг.
В этой картине работницы «элитного» сегмента секс-индустрии современной России не скрывают своих лиц, рассказывая о заработках и опасностях нелегальной профессии. Героини фильма откровенно делятся, как они попали в эту сферу и почему в ней остаются, как складываются их отношения с семьей и окружением, хотят ли они что-то изменить.
Девушки описывают, насколько неоднороден рынок секс-услуг, какую роль в нем играют сутенеры, какие существуют места для встреч, графики и клиенты. Авторы проекта отвечают на вопросы, изменила ли технологическая революция природу нелегального рынка, действуют ли там юридические законы и нормы морали.
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«О женщинах из секс-индустрии одни говорят как о беззащитных жертвах, которых срочно нужно спасать. Другие — осуждают, обвиняют в цинизме и разрушении семей. Но мы хотели посмотреть на них, отказавшись от этих клише. Надеюсь, у нас получился прямой и честный разговор о повседневности, о жизненных выборах, о планах на жизнь», — отмечает автор фильма, журналист Когершын Сагиева.
«Женщины говорят о себе и вместе с тем подробно описывают секс-индустрию такой, какой они ее видят. В результате сама собой создается страшная картина об устройстве этого нелегального бизнеса и о том, насколько уязвимы вовлекаемые женщины. Однако индустрия, несмотря на бесконечное осуждение и обсуждение, процветает во всем мире».
Также над картиной работали продюсеры Родион Чепель, Игорь Мишин, Ангелина Ашман и Максим Филатов.