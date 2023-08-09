Караоке-баттл: в российских городах выберут самый поющий офис

11 августа на канале «Пятница!» стартует новое шоу «Поющий офис», где в народном караоке-баттле столкнутся работники автомоек, салонов красоты, музеев, птицефабрик, железных дорог, спортивных клубов и другие трудовые коллективы страны.
По задумке передачи, в каждом выпуске участвуют сотрудники четырех разных офисов одного города, которым необходимо спеть на центральной городской площади.
Их ждет три песенных раунда:
- «рояль в кустах», где участники исполнят самостоятельно выбранную песню;
- «подстава», где предстоит спеть песню, выбранную командой-конкурентом,
- «дуэль со звездой», где участников ждет исполнение песни популярного артиста с ним же на сцене.
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В шоу приглашены народные звезды: Татьяна Буланова, Родион Газманов, группы «Демо» и «Вирус» и другие исполнители. Победителей будут определять зрители открытых концертов. Специальный шумомер выявит, у какой команды громче зрительские симпатии. Команда-победитель получит денежный приз и звание самого поющего офиса города.
Ведущим проекта стал музыкант и пародист Кирилл Нечаев (Nechaev).
Не пропустите премьеру «Поющий офис» — 11 августа в 18:30 на канале «Пятница!».