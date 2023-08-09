Караоке-баттл: в российских городах выберут самый поющий офис

Съемки передачи «Поющий офис». Фото: канал «Пятница!»

Лучшие рабочие коллективы выступят вместе со звездами.

11 августа на канале «Пятница!» стартует новое шоу «Поющий офис», где в народном караоке-баттле столкнутся работники автомоек, салонов красоты, музеев, птицефабрик, железных дорог, спортивных клубов и другие трудовые коллективы страны.

По задумке передачи, в каждом выпуске участвуют сотрудники четырех разных офисов одного города, которым необходимо спеть на центральной городской площади.

Их ждет три песенных раунда:

  • «рояль в кустах», где участники исполнят самостоятельно выбранную песню;
  • «подстава», где предстоит спеть песню, выбранную командой-конкурентом,
  • «дуэль со звездой», где участников ждет исполнение песни популярного артиста с ним же на сцене.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

В шоу приглашены народные звезды: Татьяна Буланова, Родион Газманов, группы «Демо» и «Вирус» и другие исполнители. Победителей будут определять зрители открытых концертов. Специальный шумомер выявит, у какой команды громче зрительские симпатии. Команда-победитель получит денежный приз и звание самого поющего офиса города.

Ведущим проекта стал музыкант и пародист Кирилл Нечаев (Nechaev).

Не пропустите премьеру «Поющий офис» 11 августа в 18:30 на канале «Пятница!».

Читайте также