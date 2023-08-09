Караоке-баттл: в российских городах выберут самый поющий офис

В шоу приглашены народные звезды: Татьяна Буланова, Родион Газманов, группы «Демо» и «Вирус» и другие исполнители. Победителей будут определять зрители открытых концертов. Специальный шумомер выявит, у какой команды громче зрительские симпатии. Команда-победитель получит денежный приз и звание самого поющего офиса города.

Ведущим проекта стал музыкант и пародист Кирилл Нечаев (Nechaev).

Не пропустите премьеру «Поющий офис» — 11 августа в 18:30 на канале «Пятница!».