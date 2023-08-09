«В мире будет намного больше любви»: Анна Хилькевич стала ведущей нового шоу «Дороже денег»

На канале ТВ-3 стартовали съемки викторины «Дороже денег» с Анной Хилькевич в качестве ведущей. Новая передача позволяет участникам выиграть денежные призы, но не для себя, а для своих близких — достойных людей.

Речь идет о тех, которые многое делают для своих родных и друзей. Съемочная группа канала будет незаметно наблюдать за этими героями в течение всей программы, а в конце раскроет ничего не подозревающим людям секрет, что близкие поведали их истории телезрителям и выиграли для них серьезную сумму в благодарность за добро.

«Мне захотелось стать ведущей такого шоу, во-первых, потому что это викторина, здесь нужно подумать. А для меня думающие и чувствующие люди превыше всего, — говорит актриса Анна Хилькевич. — Во-вторых, посыл шоу заключается в том, что ты приходишь и играешь не для себя, а зарабатываешь деньги для какого-то человека, который действительно этого достоин». «Как правило, люди, которые помогают другим, очень редко думают о себе, живут порой не в самых комфортных условиях и не всегда в достатке. Я надеюсь, что если таких шоу на нашем телевидении будет больше и люди будут их чаще смотреть, то и в мире будет намного больше любви и глубины».

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Шоу о доброте и поступках, которые действительно дороже денег, — скоро в эфире ТВ-3.