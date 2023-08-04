«В материальном плане у меня все вопросы закрыты»: Клаву Коку пытается добиться шоколадный магнат из Петербурга

В конце августа на канале «Пятница!» стартует романтический телепроект «Сердце Клавы», в котором певица Клава Кока попробует найти мужчину своей мечты. Одним из участников данного шоу стал питерский предприниматель Андрей Шарков.
Андрею — 38 лет. Выпускник экономического факультета СПБГУ, он начал строить бизнес в 18 лет, а первый миллион заработал в 22 года.
Настоящий успех и большие деньги пришли к нему в 2008 году, когда молодой человек запустил интернет-магазин ShokoBox, продающий шоколад с индивидуальным дизайном частным клиентам. Бизнес быстро разросся, и у Шаркова появилась собственная шоколадная фабрика.
На сегодняшний день он продал шоколадный бизнес и занимается электроинжинирингом и строительством загородного глемпинг-отеля под Петербургом.
Андрей Шарков. Фото: канал «Пятница!»
Андрей разведен, у него двое детей. Как признается бывший «шоколадный магнат», на проект он пришел в надежде обрести любовь. Клаве бизнесмен обещает все, о чем она можеть мечтать.
«В материальном плане у меня все вопросы закрыты. Есть квартира, дом, спортивные машины, мотоцикл и лодка. Я обожаю путешествовать и «доставлять» себя сам в экзотические места: пилотирую самолет и управляю лодкой. Женщине своей мечты я могу дать увлекательнейшую жизнь, полную эмоций и приключений!» — говорит претендент на сердце звезды.
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Но, по словам Клавы Коки, в мужчине для нее главное — надежность и ответственность. А все материальное уже более второстепенно.
«Я не меркантильный человек. Это мой минус: меня всегда ругают, говорят, что мужчина должен все оплачивать. А я привыкла тащить все сама. Но в какой-то момент я устаю от этой силы и хочется просто быть маленькой Клавой, зная, что рядом есть надежный человек, который позволяет мне быть именно такой», — делится артистка.
«Поэтому хотелось бы, чтобы мужчина брал на себя больше ответственности. А важны ли деньги? Да, было бы здорово, чтобы потребности двух людей закрывала не только я, но их количество не играет сильной роли».
Напомним, ведущими передачи и сватами девушки стали Роза Сябитова и Роман Каграманов.