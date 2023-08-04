«В материальном плане у меня все вопросы закрыты»: Клаву Коку пытается добиться шоколадный магнат из Петербурга

В конце августа на канале «Пятница!» стартует романтический телепроект «Сердце Клавы», в котором певица Клава Кока попробует найти мужчину своей мечты. Одним из участников данного шоу стал питерский предприниматель Андрей Шарков.

Андрею — 38 лет. Выпускник экономического факультета СПБГУ, он начал строить бизнес в 18 лет, а первый миллион заработал в 22 года.

Настоящий успех и большие деньги пришли к нему в 2008 году, когда молодой человек запустил интернет-магазин ShokoBox, продающий шоколад с индивидуальным дизайном частным клиентам. Бизнес быстро разросся, и у Шаркова появилась собственная шоколадная фабрика.

На сегодняшний день он продал шоколадный бизнес и занимается электроинжинирингом и строительством загородного глемпинг-отеля под Петербургом.