Специальный сезон шоу «Приехали!» покажет самые незабываемые места для летнего отдыха в России

5 августа на канале «Муз-ТВ» стартует специальный летний сезон тревел-шоу «Приехали!». Яркая ведущая Анжелика Пушнова отправится на популярные курорты России навстречу морю, диким пляжам, экстриму, горному воздуху и кулинарным изыскам.
В новых выпусках будут показаны самые лучшие развлечения для незабываемого летнего отдыха. Зрителей ждут мистический Калининград, живописный Геленджик, гостеприимная Кубань, колоритная Адыгея, многогранный Сочи и другие города, которые могут оказаться в вашем отпускном маршруте.
«Я нигде не была в России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, – это было очень увлекательное путешествие, очень крутые впечатления! Каждый день мы просыпались в разных городах! Я даже не знала, что у нас столько красивых мест, поэтому все эмоции в выпусках они действительно искренние», – говорит Анжелика Пушнова.
Откроет спецсезон «Приехали!» город Калининград. Вместе с ведущей телезрители погрузятся в атмосферу старого Кенигсберга, отправятся в речной круиз, наслаждаясь европейской архитектурой, прокатятся на ретроавтомобиле, продегустируют местные деликатесы и даже поймают волну на летающей доске.
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Летний сезон «Приехали!» станет беспрецедентно экстремальным. Зрители вместе с ведущей будут погружаться на глубину Черного моря, летать на параплане, прыгать с 40-метровой высоты и рассмотрят туристические города под углом 360 градусов.
В маршруте окажутся не только популярные локации, такие как озеро Абрау в Абрау-Дюрсо или Мраморный каньон в Карелии, но и места, которые нечасто увидишь в туристических подборках, но именно они лучшего всего передают аутентичность региона.
Например, зрители «Муз-ТВ» помимо объятий Черного моря смогут окунуться в объятия казачьего гостеприимства и побывать в станице Атамань. Или увидеть, как выглядит официально самый медленный город Калининградской области.
Смотрите специальный летний сезон тревел-шоу «Приехали!» – с 5 августа, по субботам в 15:30 на канале «Муз-ТВ».