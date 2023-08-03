Специальный сезон шоу «Приехали!» покажет самые незабываемые места для летнего отдыха в России

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Летний сезон «Приехали!» станет беспрецедентно экстремальным. Зрители вместе с ведущей будут погружаться на глубину Черного моря, летать на параплане, прыгать с 40-метровой высоты и рассмотрят туристические города под углом 360 градусов.

В маршруте окажутся не только популярные локации, такие как озеро Абрау в Абрау-Дюрсо или Мраморный каньон в Карелии, но и места, которые нечасто увидишь в туристических подборках, но именно они лучшего всего передают аутентичность региона.

Например, зрители «Муз-ТВ» помимо объятий Черного моря смогут окунуться в объятия казачьего гостеприимства и побывать в станице Атамань. Или увидеть, как выглядит официально самый медленный город Калининградской области.

Смотрите специальный летний сезон тревел-шоу «Приехали!» – с 5 августа, по субботам в 15:30 на канале «Муз-ТВ».