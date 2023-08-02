«Уникальный шанс, которым стоит воспользоваться»: попадите всей семьей на большой экран

7 сентября в российских кинотеатрах выйдет новая семейная комедия «Праздники». По этому случаю канал ТНТ объявил фотомарафон #ПраздникиВКино. Участники, приславшие общую праздничную фотографию своей семьи, получат шанс попасть на большой экран.

До 10 августа включительно нужно отправить фото в сообщества ТНТ в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» с хэштегом #ПраздникиВКино. И самые яркие снимки попадут в новый фильм.

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Напомним, что в жизнеутверждающей комедии «Праздники» снялись Мария Аронова, Виталий Хаев, Никита Павленко, Вячеслав Чепурченко, Анастасия Калашникова и Яна Енжаева. В центре сюжета — семья Пыжовых, которая собирается отметить майские праздники вместе, но по закону жанра у них все идет не по плану.

«Мы делали фильм с желанием вызвать у зрителя добрые чувства к своим близким, своей семье. В суете рабочих будней мы забываем о том, как важно собираться вместе, поддерживать друг друга», — говорит генеральный продюсер фильма Антон Зайцев. «Праздники» — это прекрасный сеанс семейной кинотерапии, а марафон #ПраздникиВКино — это хорошая возможность сделать супероригинальный подарок своей семье и близким, оказаться в киноленте. Потом показывать этот фильм своим детям, внукам, родственникам. Это уникальный шанс, которым стоит воспользоваться».

С подробными правилами проведения фотомарафона можно ознакомиться здесь.