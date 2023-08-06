В какие шоу сейчас идут кастинги - новый сезон скоро

Если у вас есть желание не только попасть в телевизор, но еще и извлечь из этого выгоду, не упускайте свой шанс.

«Выжить в…»

В эфире ТНТ сейчас идет шоу «Выжить в Дубае», которое ведут супруги Павел Воля и Ляйсан Утяшева. А уже осенью начнутся съемки второго сезона этого реалити-шоу, но на этот раз площадкой для «выживания» будет уже не Дубай, а другое интересное место за границей, о котором участники узнают только перед началом работы над проектом. Соревнуются в этом шоу две команды - звезды шоу-бизнеса и обычные люди из глубинки, которые за бугром никогда не бывали.

Одни живут в дорогом отеле, а другим приходится существовать в условиях куда менее комфортных. В проект набирают шесть участников. Чтобы вас заметили, интересно отвечайте на вопросы о себе, об увлечениях, о том, на что потратите выигрыш (10 млн рублей). Не поленитесь записать видео (хоть это и необязательно). Продюсеры будут изучать вашу коммуникабельность, манеру общения, раскрепощенность, способность к импровизации.

Как попасть: заполнить анкету на сайте ТНТ https://castings.tnt-online.ru/vyzit.

«Четыре свадьбы»