В какие шоу сейчас идут кастинги - новый сезон скоро

Если у вас есть желание не только попасть в телевизор, но еще и извлечь из этого выгоду, не упускайте свой шанс.
«Выжить в…»
В эфире ТНТ сейчас идет шоу «Выжить в Дубае», которое ведут супруги Павел Воля и Ляйсан Утяшева. А уже осенью начнутся съемки второго сезона этого реалити-шоу, но на этот раз площадкой для «выживания» будет уже не Дубай, а другое интересное место за границей, о котором участники узнают только перед началом работы над проектом. Соревнуются в этом шоу две команды - звезды шоу-бизнеса и обычные люди из глубинки, которые за бугром никогда не бывали.
Одни живут в дорогом отеле, а другим приходится существовать в условиях куда менее комфортных. В проект набирают шесть участников. Чтобы вас заметили, интересно отвечайте на вопросы о себе, об увлечениях, о том, на что потратите выигрыш (10 млн рублей). Не поленитесь записать видео (хоть это и необязательно). Продюсеры будут изучать вашу коммуникабельность, манеру общения, раскрепощенность, способность к импровизации.
Как попасть: заполнить анкету на сайте ТНТ https://castings.tnt-online.ru/vyzit.
«Четыре свадьбы»
В бесплатное путешествие поедут авторы самого необычного свадебного сценария. Фото: канал «Пятница!»
Чтобы бесплатно отправиться в романтическое путешествие, которое является главным призом проекта «Четыре свадьбы», придется заинтересовать продюсеров оригинальным сценарием торжества. Плюс надо понимать, что подготовку свадьбы и само мероприятие покажут на всю страну, и согласовывать с вами монтаж и подачу материала никто не будет. Но ради бесплатного путешествия и ни на такое согласишься!
Как попасть: заполнить анкету на сайте «Пятницы!»https://nozhiproduction.tv/casting/take/bride.
«Голос»
На кастинг в 12-й сезон «Голоса» отправляйте заранее и качественно сделанные записи, подбирайте для исполнения такие композиции, которые раскроют все ваши вокальные возможности.
Как попасть: заполнить анкету на сайте Первого канала https://www.1tv.ru/shows/golos-12/stat-uchastnikom.
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«Вы поете великолепно»
В этом новом шоу две звезды выясняют, кто из них круче поет в караоке. Им помогают обычные, но хорошо поющие люди, которых и отбирают на кастинге. Звезды приглашают в свою команду тех, кто, на их взгляд, может помочь им набрать больше баллов. Денежный приз для победителей формируется из расчета: 1 балл - 1 рубль.
Как попасть: заполнить анкету на сайте ТВ-3 https://tv3.ru/post/casting-vy-poete-velikolepno.
«Дачный ответ», «Квартирный вопрос»
Если хотите, чтобы ваше скромное жилье преобразилось примерно таким образом, стучитесь в «Квартирный вопрос».
Переделка на даче или в квартире идет 2 - 3 месяца - на это время придется куда-то съехать. Решение о том, какие ваши пожелания услышать, а что сделать по-своему, остается за дизайнером. Результат может стать для вас сюрпризом. «Дачный ответ» рассматривает заявки (переделка гостиной, кухни, спальни, мансарды, террасы) в домах, которые находятся не далее 65 км от МКАД. В доме должны быть все коммуникации (электричество, центральное отопление, туалет в доме и ванная комната). Дом должен быть обжитой, с минимальной отделкой и наличием мебели в жилых помещениях.
Для «Квартирного вопроса» ищут помещения площадью не менее 40 метров, не рассматривают однушки, новостройки. Герои передачи должны проживать в Москве или ближайшем Подмосковье (не далее 15 км от МКАД).
Как попасть: заполнить анкету на сайте компании-производителя программы https://peredelka.tv.
«Модный vs Народный»
После того, как передача «Модный приговор» покинула телеэфир, ее соведущая Надежда Бабкина начала переодевать людей на НТВ в шоу «Модный vs Народный». Участнице программы меняют имидж и гардероб сначала стилисты из народа, которых курирует Бабкина, а потом коллеги второго ведущего передачи, стилиста Влада Лисовца. Героиня решает, какой образ ей ближе.
Чтобы растопить сердца продюсеров и попасть на шоу, нужно интересно рассказать о себе, не стесняться быть смешной, настоящей.
Как попасть: заполнить анкету на сайте компании-производителя проекта «Вайт Медиа». http://weitmedia.com/casting/.
«Конфетка»
В этот проект ищут талантливых людей, которые сами пишут песни, мечтают о большой сцене. Звездные гости исполняют песню автора «из народа». Победителя каждого выпуска выбирают зрители студии, он получает приз - 300 тысяч рублей. Создателей шоу потенциальные участники могут привлечь не только яркими песнями, но и интересным клипом.
Как попасть: заполнить анкету на сайте ТНТ https://castings.tnt-online.ru.