Алексей Чумаков узнал, что такое ПОПА, и воспользовался ее услугами

Вечером 28 июля на канале ТНТ выйдет свежий выпуск шоу «Галустян+», в котором зрителей ждет дебют новой приглашенной звезды – певца и музыканта Алексея Чумакова. Он сыграл первого вип-пассажира Первой Относительно Премиальной Авиакомпании (ПОПА).

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А что ждет зрителей в других скетчах?

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Самый экспрессивный в мире ведущий Жорик Вартанов продолжает принимать в своей студии именитых гостей. На этот раз в студию «Сев-Кав TV» придет пятигорский спортсмен, ставший чемпионом мира. Правда, вид спорта, в котором прославился Джамбулат Басария, вызовет у ведущего кучу вопросов.

Смотрите новый выпуск скетч-шоу «Галустян+» 28 июля, в 23:00, на канале ТНТ.