«Что ж ты мне голову морочила все это время?»: Батрутдинова подстерегла любовная неудача на шоу «Выжить в Дубае»

В новом выпуске шоу «Выжить в Дубае» от 30 июля зрителей ждет неожиданный поворот игры. Ведущие внезапно объявят о новых правилах, чем заставят участников сильно понервничать.

А у Тимура Батрутдинова и без того эмоций хватает. Внимание комика захватила игрок народной команды Ангелина Татарченкова. Так, узнав, что она хочет потратить 10 миллионов рублей выигрыша на лечение своей мамы, шоумен предложил ей свою помощь абсолютно безвозмездно.

Но девушка внезапно огорошила главного холостяка ТНТ признанием, что у нее уже есть молодой человек.

«Что ж ты мне голову морочила все это время? — отреагировал Тимур. — Господи, женщины! Люблю вас! Что же ты со мной разговаривать ходишь, подсаживаешься, общаешься? Я просто очень глупо себя в данной ситуации почувствовал».

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Неудача на любовном фронте вывела Батрутдинова из равновесия, и он даже сорвался на Анну Хилькевич, случайно оказавшуюся рядом.

Как это было — смотрите шоу «Выжить в Дубае» — в воскресенье, 30 июля, в 19:00 на канале ТНТ.