ТНТ и КВН приступают к съемкам нового юмористического проекта «Лига городов»

Канал ТНТ и создатели КВН – компания АМиК – в ближайшее время запускают съемки нового шоу «Лига городов». В его рамках разноплановые коллективы под шефством опытных наставников будут соревноваться между собой за звание самой смешной команды сезона. Победитель получит приз в 10 миллионов рублей.

«Лига городов» – масштабный телепроект, в котором четыре звездных наставника выберут самые талантливые и перспективные команды из России и ближнего зарубежья.

На кастинги, которые прошли в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Красноярске, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге пришло суммарно более 1500 человек, и лишь 454 участника приехали в столицу, чтобы принять участие в битве за денежный приз.

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В отборочных турах участвовали коллективы из 93 городов РФ, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ. В итоге продюсеры проекта выбрали 62 команды, которые прошли в телевизионный этап шоу.

Теперь четыре наставника, среди которых гуру юмора разных жанров, выберут по несколько коллективов, которые сами же поведут к победе. При этом если одна команда приглянется сразу нескольким звездам, выбирать будет уже она.

Далее участников «Лиги городов» ждут баттлы: сначала внутри коллектива наставника, чтобы у него осталась лишь одна лучшая команда. После этого четыре сильнейших команды всего турнира уже сразятся друг против друга. Помогать им будут наставники и приглашенные звезды.

«Лига городов» — это проект, идея которого родилась на сочинском фестивале КВН, а нынешнюю форму обрела в кооперации АМиК и ТНТ. Основной аналог нашего шоу — это, конечно, КВН, но таких командных соревнований в телевизионном мире больше практически нет. Поэтому это будет новый вид юмористических турниров», — говорит продюсер проекта Константин Обухов. «Мы видим, что молодые таланты хотят объединяться, хотят вместе идти к цели. И мы даем им такую возможность в нашем новом шоу. На кастингах нас приятно удивили яркие, живые, эмоциональные молодые ребята, которые в 18-19 лет готовы соревноваться и доказывать, что они лучшие. Поэтому нет сомнений, что наш проект получится таким же ярким и живым».

«Не важно, как долго шли переговоры, главное — решение принято, и мы очень рады, что это произошло, — добавляет Александр Масляков-младший. — АМиК всегда был дружной, большой командой, мы за синергию людей, за коллективную работу. Верим, что коммуникация креативных людей друг с другом в коллективе дает больше возможностей для развития каждого».

Смотрите новое юмористическое шоу «Лига городов» — скоро на ТНТ.