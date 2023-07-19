«Доедешь — напиши»: запушено новое тревел-шоу со знаменитыми гостями

19 июля интернет-сервис «Яндекс Путешествия» запустил собственное тревел-шоу «Доедешь — напиши». Ведущей первого сезона стала звезда сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» Валентина Ляпина, а ее соведущим в пилотном выпуске выступил известный журналист Леонид Парфенов.
В первой серии Валентина оказывается в Стамбуле, где Леонид проводит ее по важным для него местам, рассказывает об истории города и делится лайфхаками для путешественников. И так будет в каждом выпуске: зрители увидят город глазами соведущих, для которых это место по каким-то причинам стало знаковым.
Через истории приглашенных гостей проекта и разговоры с местными жителями Валентина постарается ответить на вопросы, как живут люди в разных странах, чем там можно заняться и что посмотреть.
Шоу поможет путешественникам выбрать направление для поездки, узнать об уголках, которые скрыты от глаз обычного туриста, и собрать лайфхаки, которые сделают путешествие комфортнее, дешевле и насыщеннее. Также зрителей ждут розыгрыши и подарки.
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Добавим, что в первом сезоне запланировано шесть серий по 30–40 минут. Шоу можно посмотреть на каналах «Яндекс Путешествий» на YouTube, VK и других площадках, а также на «Кинопоиске».
О новых выпусках создатели шоу будут рассказывать в своем журнале, где так же будут публиковаться блиц-интервью с ведущими, их советы и гиды по местам съемок.