«Доедешь — напиши»: запушено новое тревел-шоу со знаменитыми гостями

19 июля интернет-сервис «Яндекс Путешествия» запустил собственное тревел-шоу «Доедешь — напиши». Ведущей первого сезона стала звезда сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» Валентина Ляпина, а ее соведущим в пилотном выпуске выступил известный журналист Леонид Парфенов.

В первой серии Валентина оказывается в Стамбуле, где Леонид проводит ее по важным для него местам, рассказывает об истории города и делится лайфхаками для путешественников. И так будет в каждом выпуске: зрители увидят город глазами соведущих, для которых это место по каким-то причинам стало знаковым.

Через истории приглашенных гостей проекта и разговоры с местными жителями Валентина постарается ответить на вопросы, как живут люди в разных странах, чем там можно заняться и что посмотреть.