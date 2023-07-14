«Ждем дату съемок»: Сябитова останется в шоу «Давай поженимся!»

Напомним, недавно ведущая шоу Лариса Гузеева подчеркнула, что новые выпуски передачи будут посвящены созданию семьи и здоровых отношений. А вот останется ли Сябитова соведущей проекта, было неизвестно.

Точной даты, когда программа снова начнет выходить в эфир Первого канала, пока не объявлено.