«Ждем дату съемок»: Сябитова останется в шоу «Давай поженимся!»

Знаменитая телесваха Роза Сябитова вернется в передачу «Давай поженимся!» вместе с Ларисой Гузеевой. Эту информацию она сама подтвердила журналистам.
«Мне предложили вернуться в программу, сейчас мы ждем дату съемок. Я, безусловно, очень этому рада. Складывается ощущение, что я была единственной, кто верил, что «Давай поженимся!» вернется в эфир. На вопрос закрылись ли мы, я всегда говорила — мы на паузе. Но радость будет двойной, когда я войду в студию и услышу слова Ларисы Гузеевой о том, что мы на программе «Давай поженимся!» — цитирует телезвезду ТАСС.
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Напомним, недавно ведущая шоу Лариса Гузеева подчеркнула, что новые выпуски передачи будут посвящены созданию семьи и здоровых отношений. А вот останется ли Сябитова соведущей проекта, было неизвестно.
Точной даты, когда программа снова начнет выходить в эфир Первого канала, пока не объявлено.