«Предатель – коротко и ясно»: Павел Мамаев высказался о лихом маневре Анны Хилькевич в шоу «Выжить в Дубае»

Вечером 16 июля на канале ТНТ выйдет новый выпуск шоу «Выжить в Дубае». Зрителей ждет небывалый эмоциональный накал и последствия скандала с участием Анны Хилькевич.

В прошлой серии реалити-шоу актриса одержала победу в испытании на вылет, но отказалась возвращаться в команду звезд. Вместе этого она попросила ведущих Павла Волю и Ляйсан Утяшеву позволить ей присоединиться к участникам из народа, которым за три выпуска пока так и не удалось выбраться из пустыни в отель.

Переход Хилькевич стал шоком для всех игроков. И пока «пустынники» размышляли о том, стоит ли доверять перебежчице, ее бывшие товарищи-звезды восприняли шокирующую новость весьма однозначно.

«Прекрасная новость. Предатель – коротко и ясно. Она теперь лидер команды, как и хотела. Я прямо счастлив. Потому что это значит, что мы сделали абсолютно правильный выбор. Она нас обманывала. Безусловно, она в моих глазах просто упала как человек. Мне прямо противно», – прокомментировал лидер звездной команды, футболист Павел Мамаев.

Переход актрисы на сторону соперников еще сильнее мотивировал звезд на агрессивную борьбу. В новом выпуске участники будут соревноваться не только за ночевку в шикарном отеле, но и лампу Аладдина, как и в сказке, дает возможность исполнить три желания.