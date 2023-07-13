В прямом эфире: на ТНТ организуют утреннее шоу с новыми ведущими

В новом телесезоне на канале ТНТ появится ежедневное утреннее шоу, которое будет выходить с 7 до 9 часов утра. Зрителей будут будить уже бодрые ведущие и звезды канала, а специальные корреспонденты организуют прямые эфиры из разных городов России.

Прямые включения — совершенно новый формат для ТНТ. Канал занялся развитием сети региональных репортеров, которые будут общаться со всей страной напрямую и делиться тем, что происходит в их городе или области прямо сейчас, тем самым делая утреннее шоу ТНТ по-настоящему народным проектом. В рамках поиска новых лиц для программы в городах уже стартовали кастинги ведущих.

«Утреннее шоу – большой шаг для ТНТ, который за 25 лет своего существования наконец-то подошел к прямому эфиру. Это будет большое развлекательное шоу с большим количеством рубрик, красивыми молодыми ведущими и корреспондентами по всей нашей необъятной стране и возможностью дотянуться до каждого зрителя во всех регионах», – говорит директор телеканала Тина Канделаки. «Благодаря корреспондентской сети мы будем делать утреннее шоу вместе со всей страной».

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Добавим, что в двухчасовом эфире найдется место рубрикам для зрителей разных возрастов и интересов.